Журналисты рассказали о неудачной попытке рейдерства от заместителя председателя облсовета

Львовские журналисты подозревают Владимира Гирняка в попытке рейдерства помещения, которое выделили для "центра опеки сирот". Об этом пишет GalNet.

Так, в материале упоминается, что попытки продать на подозрительных аукционах помещение по адресу ул. Короленко, 7 были неоднократно, и заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк был причастен к этим решениям. В частности к проведению последнего аукциона, на котором победила неизвестная киевская фирма без опыта работы с подобными проектами.

Также журналисты вспоминают скандал с участием Гирняка с помещением лечебницы Шептицкого на ул. Озаркевича, 4. Тогда компанию, для которой Горняк за бесценок скупил историческое архитектурное наследие, связывали с нардепом-регионалом Зубиком, а также с известным холдингом ФЕСТ. На этот раз в войне за дом для сирот на объект также претендовала компания ФЕСТ, однако провернуть эту аферу не удалось - суд заморозил решение аукциона, а горсовет согласился выкупить это помещение под нужды центра опеки сирот УГКЦ.

В прошлом месяце на сессии облсовета было принято решение о продаже помещения по ул. Короленко, 7 горсовете за 40 млн гривен под нужды "Центра опеки сирот".