подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 12:13 463
Политика 2019-07-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
Журналисты рассказали о неудачной попытке рейдерства от заместителя председателя облсовета

Журналисты рассказали о неудачной попытке рейдерства от заместителя председателя облсовета

Львовские журналисты подозревают Владимира Гирняка в попытке рейдерства помещения, которое выделили для "центра опеки сирот". Об этом пишет GalNet.

Так, в материале упоминается, что попытки продать на подозрительных аукционах помещение по адресу ул. Короленко, 7 были неоднократно, и заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк был причастен к этим решениям. В частности к проведению последнего аукциона, на котором победила неизвестная киевская фирма без опыта работы с подобными проектами.

Также журналисты вспоминают скандал с участием Гирняка с помещением лечебницы Шептицкого на ул. Озаркевича, 4. Тогда компанию, для которой Горняк за бесценок скупил историческое архитектурное наследие, связывали с нардепом-регионалом Зубиком, а также с известным холдингом ФЕСТ. На этот раз в войне за дом для сирот на объект также претендовала компания ФЕСТ, однако провернуть эту аферу не удалось - суд заморозил решение аукциона, а горсовет согласился выкупить это помещение под нужды центра опеки сирот УГКЦ.

В прошлом месяце на сессии облсовета было принято решение о продаже помещения по ул. Короленко, 7 горсовете за 40 млн гривен под нужды "Центра опеки сирот".
Архив
Новости
Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю 14:55
"Самопомощь" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса 14:54
Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения 14:40
Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом" 14:20
Отставка директора МВФ не отразится на сотрудничестве с Украиной, - Данилишин 13:58
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok