Три кандидата в нардепы по округу №90 не соответствуют требованиям к народным избранникам, – активист

Представитель общественной организации "Не молчи" Орест Гаранджа на пресс-конференции рассказал о трех кандидатах по избирательному округу №90. Речь идет о Юрии Нестерчуке, Николае Бабенко и Наталье Бигар. По словам активиста, все они не соответствуют требованиям к народным избранникам, пишет "112".

В частности, Бабенко согласно открытым иностранным реестрам, владеет оффшорами в разных юрисдикциях, на которые выводит средства за рубеж и с помощью коррупционных схем скупает за бесценок государственное имущество, злоупотребляя политическими связями.

По словам Ореста Гаранджи, Николай Бабенко использует подконтрольные ему зарубежные компании - поставщики для занижения стоимости товаров, что, как следствие, приводит к уклонению от уплаты налогов.

Кроме того, активист рассказал о сомнительных обстоятельствах приобретения Бабенко и связанными с ним лицами государственного имущества на аукционах. В частности, речь идет о победе Бабенко в аукционе по приватизации помещений в центре Киева с предложением, оказалась лишь на 1 гривну выше предложение ближайшего конкурента.

В другом случае, о котором рассказывает активист, жена Бабенко, Ирина Доманова, вместе с сотрудником подконтрольной Бабенко компании Александром Бесарабом, принимали участие в аукционе по приватизации государственного предприятия, которое обладает ценной недвижимостью в центре Киева. В результате согласованных действий этих лиц, цена объекта приватизации была занижена на 2,2 млн грн, что нанесло существенный вред государству, считает Орест Гаранджа.

К тому же, Бабенко был неоднократно уличен журналистами в подкупе избирателей и лоббировании бизнес интересов своих однопартийцев с УДАРа, скандально известных Артура Палатного и Ивана Надеина.

Другой кандидат, Юрий Нестерчук, владелец общественного транспорта в Белой Церкви, по словам активиста, постоянно настаивает на увеличении тарифов, якобы из-за того, что предприятие убыточное, но похоже, что таким образом кандидат просто стремится обогатиться за счет простых людей.

В то же время, по словам Гаранджи, в распоряжении общественных активистов есть доказательства вывода Юрием Нестерчуком на личные счета более 26 млн грн с его компаний "Транссити" и "Союз-Авто".

Несмотря на то, что Нестерчук постоянно декларирует убыточность своих предприятий, по словам активиста, он вместе с женой и тремя детьми владеют недвижимостью в Киеве и области, общей стоимостью около 1 500 000 долларов и любят отдых в пятизвездочных отелях в экзотических уголках мира.

При этом, пассажиры маршруток в Киеве и Белой Церкви, жалуются на то, что Нестерчук, добиваясь повышения тарифов, нисколько не беспокоится о повышении их комфорта. Зато есть ржавые автобусы, регулярные ДТП, массовые отказы перевозить льготников, хамское отношение к пассажирам.

Оппонентка Бабенко и Нестерчука, Наталья Бигар, по словам активиста, не декларирует настоящие доходы. Так, обладая имуществом общей стоимость примерно на 1 500 000 долларов США, кандидат декларирует месячный доход размером всего в 1000 долларов США.

По словам Гаранджи, для сокрытия своего реального имущественного положения, Бигар регистрирует часть своего имущества на своего родного брата.

С собранными документами Гаранджа планирует идти в правоохранительные органы.