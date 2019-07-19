В Perenio IoT заявили о планах выхода на B2B рынок

В компании заявили о разработке усовершенствованной платформы, которую можно адаптировать и масштабировать под разные потребности, главным образом – под коммерческие нужды компаний застройщиков. С помощью обновленной платформы клиенты - как управляющие компании, так и владельцы квартир - в несколько кликов смогут получать доступную статистику и данные о потреблении ресурсов, информацию о срабатывании устройств, историю платежей и счетов, удобную систему оплаты за услуги. Специальное ПО для сбора и хранения данных бизнес сможет использовать в коммерческих целях: создается веб-интерфейс, в котором компании смогут оперативно анализировать данные, предоставлять жильцам информацию, а также публиковать новости, делать опросы и обсуждения с помощью мобильного приложения.

Также в 2019 году, помимо совершенствования платформы, в планах компании выпустить новую линейку продуктов на базе беспроводного стандарта NB-Fi: "умные" счетчики учета расхода воды, электроэнергии, тепла, а также датчики освещения, учета паркомест, внешние камеры видеонаблюдения, "умные" розетки, выключатели и другое.

Об этих планах заявил в своем интервью UBR директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев.

"Украина движется по европейскому вектору, а поскольку системы управления помещениями становятся частью европейского стандарта будущего, определяя изменение целого набора показателей в сфере строительства и функциональных возможностей жилых и коммерческих помещений, их развитие в нашей стране вполне логично. Техническая экосистема Perenio адаптирована к решению задач мониторинга, безопасности и комфорта как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Система является легкой для понимания, установки и управления и доступной для украинских компаний и пользователей", - резюмировал перспективы направления Андрей Канаев.

Сейчас Perenio представлена на рынке своей системой управления зданиями, которая состоит из программной платформы и подключаемых устройств (камер видеонаблюдения, центра управления, датчиков протечки, открытия дверей и окон, движения, дыма) на базе беспроводных технологий стандарта ZigBee.