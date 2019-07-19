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  • Могилев призвал объединиться ветеранов силовых структур - чтобы противостоять правовому беспределу
19 июля 2019, пятница, 11:37 647
Политика 2019-07-19T11:39:16+03:00
Українські Новини
Могилев призвал объединиться ветеранов силовых структур - чтобы противостоять правовому беспределу

Могилев призвал объединиться ветеранов силовых структур - чтобы противостоять правовому беспределу

Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев публично обратился к руководству Национальной полиции с требованием провести оперативное и всестороннее расследование гибели ветерана МВД, майора в отставке Александра Собченко, сообщает портал nezalezhnist.in.ua. Бывший участковый умер в Кропивницком после конфликта с дорожной полицией. По словам Анатолия Могилева, событие вызвало большой общественный резонанс.

"По этому факту надо провести объективное расследование, довести результаты до ведома общественности и личного состава, подвергнуть виновных самому жесткому наказанию - которое определят следственные органы и суд. Это называется правовой беспредел", - заявил политик в эфире канала "112-Украина".

Он также пообещал, что юристы партии окажут максимальную помощь семье ветерана МВД.

"Доведем дело до конца, потому что люди в погонах своих не бросают", - сказал Анатолий Могилев.

По его мнению, вина за этот случай лежит на тех лицах, которые принимали на работу и готовили новых полицейских, внушив им, что "вся бывшая милиция - это преступная власть и с ней надо максимально жестко обходиться". Именно отсутствие контроля за поведением "реформированных полицейских" и приводит к трагедиям, отметил глава МВД периода 2010-2011 годов.

Он обратился ко всем ветеранам силовых структур, органов правопорядка с призывом объединяться и противостоять беспределу, особенно в отношении бывших сотрудников органов внутренних дел. Анатолий Могилев напомнил, что в законодательстве мера наказания для сотрудника полиции намного серьезней, чем для гражданских лиц.

"Необходимо поставить заслон беззаконию и показать и силовикам и обычным гражданам, что любое преступление влечет за собой наказание", - резюмировал политик.

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