Новое руководство "Центрэнерго" выплатило полмиллиона гривен в "ДНР", - СМИ

ПАО "Центрэнерго" осуществило покупку оборудования через компанию, зарегистрированную и работающую на оккупированной территории Донецкой области.

Соответствующие документы появились в открытом доступе в сети интернет, пишет "Апосторф".

В частности, согласно имеющейся копии расходной накладной от 4 июля 2019 года, на Углегорскую ТЭС, которая является структурным подразделением ПАО "Центрэнерго", была поставлена и принята броня литая для барабана шаровой мельницы за 529 тысяч грн. Продавцом выступило ООО "Торговый дом "Контракт-Энерго". При этом, как следует из сертификата качества, предоставленного на данный товар, непосредственным поставщиком продукции стало структурное подразделение компании "Донбассэнерго" – "Электроремонт".

В отличие от других структурных подразделений группы, "Электроремонт" (код ЕГРПОУ 00131156) после начала военных действий на Донбассе не было перерегистрировано на подконтрольной правительству территории. Более того, согласно сайту подконтрольного террористам "ДНР" "республиканского предприятия "Энергия Донбасса", на сегодняшний день "Электроремонт" является действующим структурным подразделением этой структуры.

Таким образом, Углегорская ТЭС фактически оплатила товар, поставленный с неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Ранее СМИ сообщали о том, что новым главой ПАО "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко, который является одним из доверенных лиц экс-топ-менеджера Александра Януковича – Виталия Белякова. В свою очередь Беляков, по данным журналистов, стал новым "куратором" угольной отрасли в интересах главы группы "Приват" Игоря Коломойского. СМИ также сообщали, что одной из задач Белякова будет обеспечение поставок угля с территории, оккупированной группировками "ДНР" и "ЛНР".