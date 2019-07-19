подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 10:59 63
Экономика 2019-07-19T12:00:03+03:00
Українські Новини
Новое руководство "Центрэнерго" выплатило полмиллиона гривен в "ДНР", - СМИ

Новое руководство "Центрэнерго" выплатило полмиллиона гривен в "ДНР", - СМИ

ПАО "Центрэнерго" осуществило покупку оборудования через компанию, зарегистрированную и работающую на оккупированной территории Донецкой области.

Соответствующие документы появились в открытом доступе в сети интернет, пишет "Апосторф".

В частности, согласно имеющейся копии расходной накладной от 4 июля 2019 года, на Углегорскую ТЭС, которая является структурным подразделением ПАО "Центрэнерго", была поставлена и принята броня литая для барабана шаровой мельницы за 529 тысяч грн. Продавцом выступило ООО "Торговый дом "Контракт-Энерго". При этом, как следует из сертификата качества, предоставленного на данный товар, непосредственным поставщиком продукции стало структурное подразделение компании "Донбассэнерго" – "Электроремонт".

В отличие от других структурных подразделений группы, "Электроремонт" (код ЕГРПОУ 00131156) после начала военных действий на Донбассе не было перерегистрировано на подконтрольной правительству территории. Более того, согласно сайту подконтрольного террористам "ДНР" "республиканского предприятия "Энергия Донбасса", на сегодняшний день "Электроремонт" является действующим структурным подразделением этой структуры.

Таким образом, Углегорская ТЭС фактически оплатила товар, поставленный с неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Ранее СМИ сообщали о том, что новым главой ПАО "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко, который является одним из доверенных лиц экс-топ-менеджера Александра Януковича – Виталия Белякова. В свою очередь Беляков, по данным журналистов, стал новым "куратором" угольной отрасли в интересах главы группы "Приват" Игоря Коломойского. СМИ также сообщали, что одной из задач Белякова будет обеспечение поставок угля с территории, оккупированной группировками "ДНР" и "ЛНР".
Архив
Новости
Три кандидата в нардепы по округу №90 не соответствуют требованиям к народным избранникам, – активист 11:56
НАБУ проводит обыск в ICU, в компании говорят о политическом давлении 11:55
Карплюк заявил, что не получал повестку из Генпрокуратуры и идет не на допрос, а на похороны родной сестры 11:52
В трех городах Украины взорвали банкоматы 11:48
В Perenio IoT заявили о планах выхода на B2B рынок 11:38
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Озеро у вершины Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал тревожное открытие 09:32
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok