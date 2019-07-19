Корпорація Гладковського отримала 78,2 млн гривень на таємну угоду з Міноборони

У середині липня Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, пише "Економічна правда".

Гроші перераховані з рахунку Державного казначейства на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку".

За що саме сплачено гроші - кількість авто і вартість за одиницю - не зазначено. Разом з тим, в цьому році прес-служба "Богдан" повідомила, що корпорація підписала нові контракти з Міністерством оборони на поставку оновлених санітарних машин "Богдан 2251" і вантажівок "Богдан 6317" в Збройні сили України.

"Державне оборонне замовлення на цей рік сформовано, ще коли Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника Секретаря РНБО, і до кінця року саме "Богдан Моторс" буде забезпечувати армію транспортом", - вважає Він.

Корпорація "Богдан" раніше наполягала, що деталі контрактів з Міністерством оборони, які виконуються під грифом державної таємниці, не можуть бути розкриті для суспільства та засобів масової інформації.

На початку року стало відомо, що "Богдан" постачатиме армії ще й броньовик "Барс-8".

Нещодавно стало відомо, що колишній перший заступник секретаря РНБО і фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Всього в цьому році "Богдан Моторс" з бюджету отримав понад півмільярда гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на поставку автотранспорту.

26 лютого САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання майна посадовими особами державного концерну "Укроборонопром".