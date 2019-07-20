УАФ активно поддерживает развитие футбольных связей с США, - Костюченко

Необычные гости посетили на днях Дом футбола Украины. Ознакомиться с деятельностью Украинской ассоциации футбола и расположенной рядом с ней базы учебно-тренировочного комплекса имени Банникова смогли юные представители украинской общины из США. Мальчишки из украинской диаспоры являются участниками футбольного тура по городам, где родились их предки, и откуда когда-то отправились за океан. Проект "На крыльях дружеских соревнований II" проиходит по инициативе объединения украинских общин "Четвертая волна" и при поддержке Украинской ассоциации футбола.

Как сообщил Українським Новинам первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, целью мероприятия является не только популяризация любимой игры миллионов, здорового образа жизни, но и укрепление товарищеских отношений между Украиной и выходцами из нашей страны, проживающими в США. В частности, в рамках этого тура, юные американские украинцы имеют возможность не только поиграть в футбол со сверстниками в Ирпене и Киеве, но и познакомиться со своей исторической родиной, ее культурой и традициями.

Поэтому визит в Дом футбола Украины вызвал у гостей особые эмоции. В главном офисе отечественного футбольного хозяйства заокеанских гостей встречали первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, заместитель министра молодежи и спорта Николай Мовчан, председатель комиссии НОК Василий Короленко и заместитель атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине Майкл Хакетт.

Кроме экскурсии по Дому футбола, юные игроки и их наставники имели возможность увидеть кубок чемпионов мира, который недавно выиграла юношеская сборная Украины U-20 и сделать с призом фотографии на память.

"Мы благодарны за гостеприимство и теплый прием, который нам организовали в Украине. Очень приятно побывать на нашей исторической родине, лично познакомиться с местным жизнью и нашими земляками. Рады, что нас объединяет футбол, предоставляя возможность встретиться здесь и найти новых друзей . Этот визит надолго останется в памяти юных американских украинцев, которые отныне наглядно знают, откуда их корни", - отметил в своем приветственном слове координатор Союза украинской молодежи США Михаил Томашевский.

Важность футбольного единения украинцев с разных континентов отметил также Майкл Хакетт: "Футбол - это лучший способ объединить людей. В таких товарищеских встречах вы, ребята, получаете хорошие уроки лидерства, командной игры, взаимоуважения и поддержки друг друга. Спасибо за участие в таком замечательном мероприятии. Желаю всем успехов и побед".

"Для нас очень приятно приветствовать вас в Доме футбола, и я рад передать вам самые искренние поздравления от игроков сборных команд нашего государства, их тренеров и руководства Украинской ассоциации футбола", - отметил в своем обращении к гостям первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко. - Мы поддерживаем тесные отношения с Федерацией футбола США. В частности, в прошлом году у нас в гостях побывал президент федерации Карлос Кордейро, который вместе с коллегами из Канады и Мексики представил совместную заявку на проведение Чемпионата мира 2026 года. Украина поддержала ее, и нам очень приятно, что этот праздник футбола состоится на ваших стадионах! Также мы заинтересованы в реализации совместных программ по развитию футбола, обмене опытом и проведении товарищеских матчей между нашими юношескими сборными".

По мнению первого вице-президента УАФ, символическим является тот факт, что юношеская сборная Украины U-20 и женская сборная США в один год завоевали золотые медали чемпионов мира.

Вадим Костюченко отметил важность единения украинцев всего мира, в том числе - и вокруг футбола. "Именно благодаря футболу нам удается преодолевать океаны и большие расстояния. Мы будем рады сотрудничеству на различных футбольных направлениях - от детского футбола и к матчам с участием нашей сборной среди ветеранов, которая уже бывала в США. Желаю вам личных побед и успехов!", - резюмировал Костюченко.

Ну, а главным событием этого визита стал товарищеский матч между командами Союза украинской молодежи США и столичного ФК "Подол", который прошел на поле детско-юношеской академии УАФ - УТК имени Банникова.

Напомним, что в прошлом году, при поддержке Украинской ассоциации футбола, в Ирпене состоялся VII Чемпионат мира по футболу среди команд украинской диаспоры: его победителем стала сборная украинцев Австрии.