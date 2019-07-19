Карплюк незаконно уволил беременную Макееву с должности директора стадиона, - Найем

Ирпенские чиновники Владимир Карплюк и Александр Маркушин показательно расправились с директором Ирпенского стадиона Анжеликой Макеевой, незаконно лишив ее должности. А в результате их действий еще и была потеряна жизнь нерожденного ребенка. Об этом пишет адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Владимир Карплюк и Маркушин Александр - это два человека, деятельность которых просто не дала жизнь другому человеку ... Вышеупомянутые люди заслуживают "признания". Не столько потому, что наш клиент потерял работу, но и потому, что она потеряла ребенка. И за это должна быть ответственность. Есть ли состав уголовного правонарушения в действиях Карплюка В. и Маркушина А. - вскоре установит следствие. Но о нарушениях при увольнении - это слишком очевидно, что они есть", - отмечает Найем.

По словам юриста, 12 марта 2016 между Анжелой Макеевой, чемпионкой Европы и мира по тхэквондо, и Ирпенским городским советом был заключен контракт на управление коммунальным предприятием "Центральный городской стадион" в Ирпене, и действие контракта продлено до 12 марта 2019 года.

"Согласно условиям контракта, если по окончании срока его действия трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие контракта считается продленным на срок, на который он был заключен", - подчеркивает Найем.

Кроме того, он отмечает на момент марта 2019 Анжелика была на третьем месяце беременности.

"Господин Маркушин А. решил этого не замечать, поскольку стояла задача уговорить Анжелику агитировать за соответствующую партию. Она отказалась это делать. Ее

освободили от занимаемой должности в связи с истечение срока контракта 11 марта 2019", - пишет Маси Найем.

Юрист объясняет, что согласно нормам действующего законодательства, если после окончания срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

"Также законодательство говорит, что увольнение беременных женщин по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается. Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. Но Анжелику просто уволили. Из-за нервотрепки она потеряла ребенка. Почти через три месяца после освобождения ... Выборы пройдут. Но ответственность за свои действия останется. Очень в это верю", - заключает Найем.