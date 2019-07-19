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19 июля 2019, пятница, 09:19 552
Политика 2019-07-19T11:45:03+03:00
Українські Новини
ЦИК объявила предупреждение ресторатору Тищенко

ЦИК объявила предупреждение ресторатору Тищенко

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение кандидату в депутаты от провластной партии Николаю Тищенко за незаконную избирательную агитацию в помещении Святошинской РДА. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК по результатам очередного заседания Комиссии 18 июля.

Как сказано в сообщении, в Комиссию поступила соответствующая жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины в избирательном округе № 219 Натальи Якименко.

Рассмотрев обращение и приложенные к нему материалы, ЦИК удовлетворила указанную жалобу.

"Указанного кандидата обязали воздержаться от проведения агитационных мероприятий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, а также агитационных мероприятий, которые сопровождаются угрозами или другими действиями, которые препятствуют свободному формированию и свободному выявлению воли избирателей", - отмечается в сообщении ЦИК.

Жалобу решено направить в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в ней обстоятельств и реагирования в соответствии с законодательством Украины.

Ранее СМИ сообщали о криминальном прошлом Николая Тищенко и его связи с известными в Киеве ОПГ. 
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