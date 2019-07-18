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  • НАБУ объявило подозрение застройщику, который вместо квартир в центре Киева отдал Нацгвардии квартиры на окраине
18 июля 2019, четверг, 23:27 173
Политика 2019-07-18T23:32:55+03:00
Українські Новини
НАБУ объявило подозрение застройщику, который вместо квартир в центре Киева отдал Нацгвардии квартиры на окраи

НАБУ объявило подозрение застройщику, который вместо квартир в центре Киева отдал Нацгвардии квартиры на окраине

НАБУ сообщило о подозрении исполнительному директору компании-застройщика в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый занимал должность заместителя председателя правления по строительству государственной компании, а фактически, как выяснило следствие, руководил хозяйственной деятельностью ряда частных компаний, которые реализовывали проекты по строительству в Киеве, один из которых стал поводом для расследования детективов Национального бюро.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик, заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

В мае 2019 года причастных по версии следствия к коррупционной схеме экс-командующий Национальной гвардии Украины, генеральному директору компании-застройщика и оценщику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, что об этом уже писали - Нацгвардия обменяла квартиры для военных в центре Киева на его окраину, подарив застройщику миллионы, - расследование СМИ.

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