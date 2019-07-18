Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії

Шотландія є абсолютним лідером Європейського Союзу за кількістю смертей від вживання наркотиків. Про це свідчать дані Національного статистичного управління, передає The Guardian.

Кількість смертей від наркотиків у цій країні перевищила кількість смертей від зловживання алкоголем.

В 2018 році в Шотландії з населенням трохи більше 5 млн людей зареєстровано 1187 смертей, майже половина з яких — від метадону. Він використовується в замісної підтримуючої терапії, як засіб для лікування наркоманії. У той же час від зловживання алкоголем в 2018 році в країні померли 1136 осіб.

За даними шотландських статистиків, переважна більшість загиблих вживали кілька видів наркотиків одночасно. У 45% випадків це був героїн, у 47% — метадон, а все різні опіати були знайдені в крові 86% загиблих.

Майже 70% одночасно з важкими наркотиками вживали засоби групи бензодіазепінів і ліки від епілепсії. 20% смертей в 2018 році зафіксовано від передозування кокаїном, амфетамінами і "екстазі".

Згідно з дослідженням, 75% з 1187 загиблих — чоловіки. У 23% випадків померлим від 15 до 24 років. У 37% випадків померлим від 35 до 43 років, ще 29% були у віці від 44 до 55 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн, а у румуна на кордоні вилучили 8 кг важких наркотиків.

Тим часом вчені нагодували восьминогів екстазі, щоб подивитися, як це вплине на їх товариськість.