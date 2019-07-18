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18 июля 2019, четверг, 20:14 388
Политика 2019-07-18T20:16:08+03:00
Українські Новини
Столица начала пилотный проект по раздельному сбору мусора, - Кличко

Столица начала пилотный проект по раздельному сбору мусора, - Кличко

В столице начали воплощать пилотный проект по раздельному сбору мусора. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал видео о том, как Киев вводит европейские методики обращения с отходами, сообщает сайт мера Киева.

"Вы уже, наверное, видели во многих киевских дворах так называемые "сетки" - баки для твердых бытовых отходов, куда можно выбрасывать только стекло, пластик, металлические предметы и бумагу. Их уже установили более 2,5 тысячи. Только в июле - 100. И будем увеличивать количество таких баков. Также на улицах, пока в основном в центре столицы, появилось более 40 больших и ярких контейнеров для сбора стекла и отдельно - пластика. А дальше планируем установить в городе контейнеры для раздельного сбора различных типов мусора", - написал мэр.

Он отметил, что для этого город должен сформировать эффективную логистику вывоза сортированного мусора, принципы сортировки, изучить производственные мощности линий переработки. И Киев этим занимается.

Развитие системы раздельного сбора мусора является частью общей стратегии столицы по внедрению европейских методик обращения с отходами.

Больше новостей о: Виталий Кличко мэр Киева Сортировка мусора

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