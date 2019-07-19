Украина готова достойно принять первый Кубок Европы по футболу среди команд строителей, - Костюченко

В Киеве с 7 по 11 августа пройдет первый Кубок Европы по мини-футболу Europian Builders Cup 2019 среди команд строительных организаций и профильных компаний, в котором примут участие аматорские коллективы из ряда стран Старого света. Об этом было заявлено на презентации этих соревнований.

"На протяжении всех минувших 12 месяцев, прошедших со времени появления совместной, с руководством Украинской ассоциации футбола, идеи провести подобные игры, мы очень серьезно готовились к этому турниру. Как в организационном плане, так и в отношении подготовки нашей сборной команды. Уверен, что мы проведем этот профильный Кубок Европы не хуже, чем предыдущие международные состязания, которые проходили в Киеве", - заявил во время общения с журналистами заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Организатором континентального Кубка является Футбольная ассоциация строителей Украины при поддержке Конфедерации строителей страны.

"Наша цель очень проста - на этом этапе объединить строителей Европы, а на следующем - через 2 года - строителей всего мира", - сказал президент Футбольной ассоциации строителей Украины Владимир Свирский.

В Europian Builders Cup 2019 примут участие 5 команд строительных компаний из Украины, а также коллективы из Беларуси, Литвы, Грузии, Германии, Швеции и Молдовы. Сейчас также решается вопрос об участии команды из Англии.

Самое активное участие в подготовке к проведению соревнований среди специалистов строительной отрасли принимает и Украинская ассоциация футбола. Как сообщил в комментарии Українським Новинам первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, подготовлен план организации и проведения данного турнира.

"В Национальной футбольной ассоциации чрезвычайно скрупулезно подходят к организации Кубка Европы среди сборных строительной отрасли. Принято решение, что матчи этих состязаний пройдут на полях учебно-тренировочного комплекса имени Банникова Украинской ассоциации футбола", - отметил Костюченко.

Так же Вадим Костюченко подчеркнул тот факт, что особо уважительное отношение к этому Кубку обусловлено в УАФ и тем, что именно благодаря строителям нашей стране в разное время удалось на очень солидном уровне подготовиться и провести такие важные соревнования, как Чемпионат Европы УЕФА по футболу в 2012 году и финал Лиги Чемпионов УЕФА в минувшем году.

Во время турнира будут разыграны два трофея: Кубок строителей Europian Builders Cup, побороться за который смогут игроки всех возрастов, и европейский Кубок строителей Europian Builders Cup 35+ Seniors для игроков, достигших 34-летнего возраста.

Также, во время Europian Builders Cup 2019, состоится чемпионат Европы по футбольному фристайлу. Послом первенства выступит экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский.