В округе №100 на Кировоградщине распространяют 3 фейковые "социологии", – кандидат от "Слуги народа"

Кандидат в народные депутаты от политической партии "Слуга народа" Игорь Мурдий заявил, что в избирательном мажоритарном округе №100 в Кировоградской области среди избирателей распространяют одновременно результати 3 фейковых "социологических исследований".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Листовки, что в заметке, раздают людям на улицах в Бобринецком, Новоукраинском, Компанеевском и возможно других районах нашего округа. А скрин, также в заметке, распространяют отдельные местные СМИ. Цифры - на любой вкус", - написал он.

Мурдий заявил, что осуждает такие методы агитации, считает это прямым обманом и издевательством над избирателями.

"К листовке, которая "предоставила мне преимущество", ни я лично, ни мой штаб не имеет никакого отношения", - подчеркнул кандидат в нардепы, а ее появление назвал попыткой дискредитации.

"Ее (листовки) появление с брендированием компании "Рейтинг" я расцениваю как попытку оппонентов просто дискредитировать меня. Несмотря на "красивую цифру", которую мне здесь нарисовали, было очевидно, что известная и уважаемая социологическая группа "Рейтинг" будет ее обязательно опровергать, ведь такого исследования, очевидно, не проводила. Наш штаб по поводу всех этих бумажек сейчас регистрирует заявления в полиции", - сообщил Мурдий.

Он также призвал избирателей проверять источники рейтингов, которые им предлагают и голосовать, "исходя не из листочков, а из собственных убеждений".

Напомним, в социологической группе "Рейтинг" уже заявили, что не проводили исследования электоральных настроений граждан в избирательном округе №100 в Кировоградской области.