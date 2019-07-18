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18 июля 2019, четверг, 19:11 389
Общество 2019-07-18T19:11:21+03:00
Українські Новини
Гладковский-Свинарчук заказал за $35 000 скульптуру для Порошенко, но не заплатил за нее

Гладковский-Свинарчук заказал за $35 000 скульптуру для Порошенко, но не заплатил за нее

Заказанная скульптура. Фото: Страна.ua
Заказанная скульптура. Фото: Страна.ua

Близкий друг и соратник Порошенка Олег Гладковский (Свинарчук) "кинул" на деньги известного художника Даниэля Грина. Об этом сам Грин сообщил  изданию "Страна".

Художник рассказал, что Олег Гладковский заказал у него скульптуру к пятидесятилетнему юбилею Петра Порошенко, стоимостью в 35 тысяч долларов, за которую так и не заплатил. Это было в канун дня рождения экс-президента, в 2015 году.

"В Украине постоянно кидают художников. А Гладковский-Свинарчук повел себя по-свински. Он заказал у меня скульптуру "Бремя власти" в подарок Петру Порошенко. Это скульптура выглядит так: казак на одном колене с приклоненной головой и с тризубцем на спине стоит между двух стен из гильз и пытается удержать их руками,” – сообщил Даниэль Грин. Он уточнил, что со своего кармана доплачивал за расходные материалы на скульптуру.

Заказанная скульптура. Фото: Страна.uaЗаказанная скульптура. Фото: Страна.ua

Даниэль в комментарии "Стране" сообщил, что накануне 50-летнего юбилея Петра Порошенко скульптуру забрала помощница Гладковского, Элеонора. Она пообещала, что деньги художнику отдадут на следующий день. А спустя время она заявила, что уже заплатила за скульптуру соавтору Даниэля Грина, Дмитрию Федичеву. Но, по словам Грина, это оказалось неправдой.

"Элеонора приехала и сказала, что забирает скульптуру, потому что юбилей уже завтра, а деньги она пообещала привезти утром на следующий день. Я не возражал – это же друг президента, он точно заплатит, подумал я. Но нам так и не заплатили. Помощница Гладковского каждый день обещала, что деньги скоро будут, а потом сказала, что отдала деньги Федичеву, хотя он их и в глаза не видел", – рассказал Даниэль, признавшись, что был поражен таким поведением помощницы Гладковского.

Как сообщалось, в апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины

НАБУ проводило обыски у семьи Гладковского, изъяв компьютерную технику и флешки.

Сам же Гладковский отрицает обвинения в организации его сыном контрабанды запчастей оружия из РФ и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие. 

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