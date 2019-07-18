Рейтинг "Платформы" Бойко в 5 раз выше рейтинга "Оппоблока" Ахметова

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова), по результатам проведенного опроса с 12 по 17 июля, сообщил, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,3%) в 5 раз выше рейтинга партии "Оппозиционный блока - партия мира и развития" (2,5%).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

А именно, 13,3% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь", а за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 2,5%.

5-процентный барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

44,4% респондентов, среди тех, кто будет голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,3% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 7,5% - за "Европейскую солидарность", 6,8% - за партию "Голос" на выборах Верховной Рады Украины.

В пределах погрешности выборки результаты партий "Сила и честь" - 4,5% и Радикальной партии Олега Ляшко - 3,3%. За партию "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 2,5%, за "Украинскую стратегию" Гройсмана - 2%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года.

Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщали Українськi Новини, 41,5% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - партию "Голос", 8,3% - "Европейскую солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7% на парламентских выборах.