подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 19:46 83
Выборы 2019-07-18T20:03:43+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Платформы" Бойко в 5 раз выше рейтинга "Оппоблока" Ахметова

Рейтинг "Платформы" Бойко в 5 раз выше рейтинга "Оппоблока" Ахметова

Борьба (иллюстрация). Фото: ptzgovorit.ru
Борьба (иллюстрация). Фото: ptzgovorit.ru

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова), по результатам проведенного опроса с 12 по 17 июля, сообщил, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,3%) в 5 раз выше рейтинга партии "Оппозиционный блока - партия мира и развития" (2,5%).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

А именно, 13,3%  респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь", а за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 2,5%.

5-процентный барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

44,4% респондентов, среди тех, кто будет голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,3% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 7,5% - за "Европейскую солидарность", 6,8% - за партию "Голос" на выборах Верховной Рады Украины.

В пределах погрешности выборки результаты партий "Сила и честь" - 4,5% и Радикальной партии Олега Ляшко - 3,3%. За партию "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 2,5%, за "Украинскую стратегию" Гройсмана - 2%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года.

Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщали Українськi Новини, 41,5% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - партию "Голос", 8,3% - "Европейскую солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7% на парламентских выборах.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Ринат Ахметов Рейтинг популярности Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Черный пиар беспрецедентно масштабно используют в предвыборной кампании Рады, - КИУ 20:37
Онищенко разрешили баллотироваться на выборах в парламент 20:25
Столица начала пилотный проект по раздельному сбору мусора, - Кличко 20:14
Охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову, - экс-глава Нацполиции Винницы 19:55
Население стабильно сокращается: на 100 умерших украинцев приходится 49 рожденных 19:46
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok