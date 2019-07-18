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18 июля 2019, четверг, 18:17 28
Внешняя политика 2019-07-18T18:17:38+03:00
Українські Новини
Макрон приедет в Москву на празднование 9 мая в следующем году

Макрон приедет в Москву на празднование 9 мая в следующем году

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Москву на празднование 75-летия Победы в Второй мировой войне. Об этом он сообщил Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба президента России в четверг, 18 июля.

Отмечается, что Макрон с благодарностью принял приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сирийское урегулирование, Донбасс, а также наметили график предстоящих контактов. Кроме того, президенты выразили готовность активизировать совместную работу в рамках "нормандского формата".

В 2019 году администрация президента России не рассылала приглашения лидерам иностранных государств на парад Победы в Москве. В Кремле пояснили, что это практикуется на юбилейные мероприятия.

Напомним, что оккупанты в Крыму кроме военных и техники на парад вывели детей.

Также ранее Украина и еще 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую.

Больше новостей о: Вторая мировая война Франция Россия 9 мая Эммануэль Макрон

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