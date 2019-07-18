подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 17:17 169
Выборы 2019-07-18T17:17:41+03:00
Українські Новини
Бойко призвал не голосовать за фальшивую оппозицию

Бойко призвал не голосовать за фальшивую оппозицию

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко обратился к избирателям с призывом голосовать за настоящую оппозицию, чтобы в стране, наконец, был установлен мир.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Каждый голос за фальшивую оппозицию, которая является политической фикцией, обманом, как и нынешняя недальновидная и недееспособная власть, уходит в никуда и отдаляет Украину все дальше и дальше от мира. Достаточно войны, достаточно страданий. Пришла пора сделать выбор за мир и за жизнь", – заявил оппозиционный политик.

Бойко отметил, что словом "оппозиция" в стране прикрываются политические аутсайдеры, чтобы ввести избирателей в заблуждение и украсть голоса "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – единственная политическая сила в Украине, у которой самой главной безоговорочной задачей является достижение мира. Нам доверяют миллионы украинцев. А те, у кого нет шансов попасть в парламент, пытаются оттянуть голоса нашей партии, называя себя "оппозиционерами", – подчеркнул политик.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 июля и выбрать настоящую оппозицию.

"Наш номер в избирательном бюллетене – №6. Приходите на участки и выбирайте мир и достойную жизнь", – подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Парламентские выборы Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов 17:28
Бойко призвал не голосовать за фальшивую оппозицию 17:17
Путин обсудил с Макроном Украину и "нормандский формат" 17:15
ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко, – адвокат Паринова 17:06 Документ
Гривна резко обвалилась на межбанке 17:02
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok