Бойко призвал не голосовать за фальшивую оппозицию

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко обратился к избирателям с призывом голосовать за настоящую оппозицию, чтобы в стране, наконец, был установлен мир.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Каждый голос за фальшивую оппозицию, которая является политической фикцией, обманом, как и нынешняя недальновидная и недееспособная власть, уходит в никуда и отдаляет Украину все дальше и дальше от мира. Достаточно войны, достаточно страданий. Пришла пора сделать выбор за мир и за жизнь", – заявил оппозиционный политик.

Бойко отметил, что словом "оппозиция" в стране прикрываются политические аутсайдеры, чтобы ввести избирателей в заблуждение и украсть голоса "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – единственная политическая сила в Украине, у которой самой главной безоговорочной задачей является достижение мира. Нам доверяют миллионы украинцев. А те, у кого нет шансов попасть в парламент, пытаются оттянуть голоса нашей партии, называя себя "оппозиционерами", – подчеркнул политик.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 июля и выбрать настоящую оппозицию.

"Наш номер в избирательном бюллетене – №6. Приходите на участки и выбирайте мир и достойную жизнь", – подчеркнул Юрий Бойко.