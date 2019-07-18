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18 июля 2019, четверг, 16:42 58 Документ
Недвижимость 2019-07-18T16:42:38+03:00
Українські Новини
ФГИ не знает, сколько частные площадки "состригли" за год денег с продавцов и покупателей недвижимости

ФГИ не знает, сколько частные площадки "состригли" за год денег с продавцов и покупателей недвижимости

Фонд госимущества (ФГИ) Украины. Фото: ukrinform.ru
Фонд госимущества (ФГИ) Украины. Фото: ukrinform.ru

В Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины не располагают данными, какие доходы получили за год существования новой схемы 4 авторизированные электронные площадки, которым продавцы и покупатели недвижимости обязаны вносить плату за регистрацию оценки имущества в Единой базе.

Об этом говорится в ответе ФГИ на информационный запрос Українських Новин.

"В соответствии с нормами действующего законодательства, сбор и анализ информации относительно размеров поступлений сборов авторизированным электронным площадкам за внесение данных субъектами оценочной деятельности – субъектами хозяйствования в Единую базу не относится к компетенции Фонда", - сказано в ответе.

В то же время, по данным ФГИ, за 1-е полугодие 2019 года в Единую базу были внесены данные по сделкам, только поступления в виде налогов и сборов с которых составило 5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 18 июля, исполнилась первая годовщина работы называемой журналистами и экспертами "коррупционной" схемы оценки недвижимости, за которой предположительно стоит народный депутат Антон Яценко. 

18 июля 2018 года ФГИ запустил единую электронную базу отчетов об оценке недвижимости с платными электронными площадками для размещения информации, в которую оценщики обязаны вносить данные о произведенных оценках. База была введена согласно новациям Налогового кодекса. Но при этом, ФГИ сам не занимается внесением информации в базу, для этого он авторизирует специальные электронные площадки, то есть частных посредников.

Платить посредниками нужно дважды: сначала оценщику для внесения отчета в базу, а потом и нотариусу для проверки объекта.

Вначале это были сопоставимые суммы более 500 гривен для каждого. Сейчас стоимость большинства услуги для оценщиков колеблется в диапазоне 900-1 900 гривен за внесение 1 отчета в зависимости от стоимости объекта, для нотариусов - 1,2 гривны.

Источник : Українські новини
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