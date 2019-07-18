В ГФС призвали привлечь к ответственности руководителя "Софт Оил" Суворова за неправдивые показания, – СМИ

В рамках уголовного производства №12019040650001547 от 19.06.2019 старшим следователем Алиевым был допрошен Кирилл Суворов, который был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, согласно ст. 384 Уголовного кодекса Украины, но несмотря на это все же дал неправдивые показания.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

"В действиях Суворова Кирилла Владиславовича усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса, а именно – введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа", - говорится в письме первого заместителя руководителя Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Сергея Пенькова прокурору Днепропетровской области Роману Токарю.

Замначальника ГФС Днепропетровской области просит рассмотреть его сообщение о правонарушении и принять меры в отношении Кирилла Суворова, внести в Единый государственный реестр досудебных расследований данные об этом уголовном правонарушении.

Как ранее сообщалось, Министерство обороны Украины и "Укрзализныця" стали жертвами мошенников из-за махинаций. Речь идет об ООО "Софт Оил", входящей в группу "Трейд Коммодити", которая ранее нанесла государству ущерб на 149 млн гривен. ГФС инициировала в отношении ООО "Софт Оил" уголовное дело. По данным ГФС, группа компаний "Трейд Коммодити", которая занимается поставкой горюче-смазочных материалов, поставляет подделки: вместо дизельного топлива привозят авиационный керосин, а затем его смешивают с базовым маслом и получают аналог дизельного топлива, который приводит к разрушению двигателей танков и железнодорожных локомотивов.

"При импорте дизельного топлива уплачивается акцизный сбор в сумме 140 евро за 1 тыс. литров. А при импорте авиационного топлива уплачивается акцизный сбор 21 евро. А базовое масло вообще ввозится без уплаты акцизного сбора, так как это не подакцизная группа товаров", - сообщил первый замначальника ГУ ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.