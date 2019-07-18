подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 15:07 527
Политика 2019-07-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кандидаты в депутаты от старой власти ставят крест на международном имидже страны, - Миселюк

Кандидаты в депутаты от старой власти ставят крест на международном имидже страны, - Миселюк

"Грязные" парламентские выборы в 210-ом мажоритарном округе Черниговской области и ещё ряде округов, где наблюдатели зафиксировалислучаи массовой скупки голосов, насилия против журналистов и распространения компромата, могут очень негативно повлиять на имидж страны и на авторитет новой украинской власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, в своем блоге на Цензор.Нет "Мажоритарка по беспределу". Черниговское дежа вю".

"На ситуацию в 210 округе обратил внимание один из международных наблюдателей из Европы, с которым довелось общаться в начале недели. Тот с надлежащей дипломатичностью выразил "серьезную озабоченность в связи с безнаказанными нарушениями, имеющими место в отдельных округах, в том числе, и в 210-ом". И добавил: "На этих округах я и мои коллеги фиксируем нарушения, угрожающие исказить результаты народного волеизъявления". "Зеленый свет" черным технологиям, подкупу и манипуляции дискредитирует выборный процесс. Такое наглое поведение кандидатов сложно было представить в постмайданной реальности". Это писала "Украинская правда" о выборах на Черниговщине в июле 2015-го. К сожалению, то же самое приходится констатировать и в июле 2019-го. И это точно может поставить под угрозу и имидж президента, и международный имидж Украины", - подчеркивает политолог.  

По его словам, и наблюдатели, и журналисты уже фиксировали в 210 округе массовую скупку голосов в пользу одного из кандидатов, сотрудника банковской сферы Бориса Приходько.

"По данным СМИ,  в 210 округе "банкир Борис Приходько, который ходит под следствием за кражу 2 миллиардов, скупает голоса и стремится спрятаться в Верховной Раде. С первого дня избирательной кампании Борис Приходько начал строить "сетку" для скупки голосов. А сейчас начата ее монетизация. Раздают по 3000 гривен".Несмотря на то, что наблюдатели, СМИ и общественные организации требовали от власти и правоохранителей пресечь массовую скупку голосов в этом округе, остановить или хотя бы уменьшить масштабы этого явления не удалось. О чём свидетельствуют сообщения жителей округа. Хотя, по сообщениям местных СМИ, в "прославившемся" в 2015-ом на всю страну 205 округе на этих выборах полиция активно противодействует подкупу избирателей. До "прославившегося" на всю стану на нынешних выборах 210-го округа у правоохранителей по этой логике "руки дойдут" через четыре года, на следующих выборах в Верховную Раду…", - пишет Андрей Миселюк.

Ранее в 210-м округе подожгли авто Александра Луцюка – известного в Козелецком районе общественного деятеля, соучредителя и лидера общественного объединения "Остерская Сич". Он сам убежден, что это месть за его активное участие в избирательной кампании в поддержку одного из кандидатов в народные депутаты. Об этом Александр Луцюк сообщил на своей странице в Фейсбук.
Архив
Новости
ФГИ не знает, сколько частные площадки "состригли" за год денег с продавцов и покупателей недвижимости 16:42 Документ
Закрытие самого старого отделения
В Киеве закрыли старейшее отделение "Укрпочты" в центре города 16:35
Instagram будет скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей 16:13
Подростку сообщили о подозрении в деле убитого 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого 16:04
Россия не признает предоставленного россиянам украинского гражданства, - Песков 15:55
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok