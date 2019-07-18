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18 июля 2019, четверг, 14:59 573
Экономика 2019-07-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Уже 5-й год, как на авиазаводах Украины не собрано серийно ни одного самолета, – Левочкин

Уже 5-й год, как на авиазаводах Украины не собрано серийно ни одного самолета, – Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин убежден, что ключевыми задачами власти после выборов должны стать мир и восстановлением промышленности. По словам народного депутата, без решения этих задач Украина рискует перестать существовать как независимое государство.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.

"Сегодня Украина – страна, разоренная войной и губительной политикой прошлого режима. Разрушенная промышленность – причина разрушения всей социальной инфраструктуры, поскольку только промышленность способна давать высокие доходы для бюджета. Потому мир и восстановление промышленности одинаково важны для нашей страны", – считает Левочкин.

Народный депутат рассказал, что идет уже 5-й год, как на трех авиазаводах страны не собрано серийно ни одного самолета. Не реализовано ни одного крупного проекта в судостроении, которое стремительно превращается в отрасль "судопокраски-судоремонта".

Он напомнил, что из 8 имеющихся автомобильных заводов стабильно работает лишь 1 - закарпатский "Еврокар". По сравнению с 2013 годом выпуск автомобилей упал в 7,6 раза. Годами простаивают 5 из 6 нефтеперерабатывающих заводов страны. Провалом закончились многократные попытки запустить в работу Одесский припортовый завод.

"Катастрофа во всем – от ракетно-космической отрасли до выпечки хлеба. Это – следствие ситуации, когда сама власть уничтожала промышленность, закрывая рынки сбыта. Продолжение такой политики уже несет риски для Украины как независимого государства. Являясь аграрным придатком развитых стран, мы никогда не восстановим страну от последствий войны. Только приоритетное развитие промышленности – путь, при котором у Украины есть будущее", – резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Промышленность Оппозиционная платформа - За жизнь

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