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18 июля 2019, четверг, 12:27 665
Общество 2019-07-18T14:45:03+03:00
Українські Новини
На Нивках открылся обновленный парк "Веселка", - КГГА

На Нивках открылся обновленный парк "Веселка", - КГГА

Киев продолжает создавать современные зоны отдыха. Обновленный парк "Веселка", открытый после капитального ремонта в микрорайоне "Нивки", является отличной зеленой зоной с видеонаблюдением и системой автоматического полива. Об этом во время открытия парка сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Парк небольшой, всего 7,9 га, но он имеет всю необходимую для отдыха инфраструктуру. Здесь большое количество детских площадок, спортивная площадка, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, дорожки, скамейки - то есть все, что нужно для отдыха местных жителей", - отметил Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев отметил, что парк будет патрулировать муниципальная стража, ведь, как показывает практика, построить - это полдела, нужно заботиться, охранять и не дать разрушить то, что таким трудом создается.

Заместитель председателя КГГА добавил, что для повышения безопасности всех посетителей парка установлено 32 видеокамеры и кнопки вызова полиции. С точки зрения безопасности выполнены стандартные требования, определенные мэром города по строительству таких зон отдыха.

В обновленном парке установлена ​​современная поливочно-оросительная система газонов и цветников, детская площадка и снаряды для воркаута, обустроено многофункциональное спортивное поле, установлены шахматные и теннисные столы.

На территории высажено 610 деревьев и кустарников и упорядочена живая изгородь - это плотная узкая полоса кустов или деревьев вместо забора. Отремонтирована сцена, установлено 18 лавок и 18 урн для мусора. Также на территории есть освещение со 126 опор.

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