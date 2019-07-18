Скоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и только семь миллионов работающих людей, - Бахматюк

Несмотря на огромный спрос на работников технических профессий и специальностей, Украина активно теряет свой трудовой потенциал из-за трудовой миграции, заявляет владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк. Украинский бизнес уже сталкивается с острой нехваткой работников технических профессий.

"Мы боремся сейчас за такие профессии, как водитель, агроном, механизатор, комбайнер. Мы теряем этих специалистов, потому что они массово едут в Польшу, а затем - в сторону Германии. Спрос на технические профессии на сегодняшний день огромный, потому что потенциал наших людей достаточно высок, в том числе и в интеллектуальном плане. Если государство не остановит этот процесс, то у нас останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и семь миллионов работающих людей, которые не смогут обеспечить эту территорию ", - подчеркнул Олег Бахматюк во время батла мыслей на тему "Промышленники против НБУ", организованном Федерацией работодателей Украины.

Бахматюк заявил, что Нацбанк проводит политику, оторванную от социально-экономических потребностей Украины. "Председатель Национального банка Польши и премьер-министр выступают и говорят, что вся наша политика сводится к тому, чтобы переправить еще миллион украинцев на нашу территорию, а в нашем случае мы слышим риторику, что нам необходимо связать инфляцию, чтобы не допустить роста негативных тенденций в банковском секторе", - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что государство должно проводить экономическую политику здорового протекционизма, как это делают наиболее экономически развитые страны мира, потому что остановить отток квалифицированных кадров невозможно без повышения уровня благосостояния украинцев и без поддержки украинского производителя. "Возможности выживания украинских производств высокие, но не такие, к которым принуждают существующие условия. Невозможно конкурировать с немецким или польским предприятием, которое берет кредит на 25 лет под 1,5% годовых. Государство не занимается регулированием внутренних процессов, просто живет в своем каком-то Ватикане", - сказал Бахматюк.

Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг". По результатам опросов агрохолдинг считают одним из лучших работодателей страны, что обеспечивает рабочими местами 27 тыс жителей 600 населенных пунктов Украины. Предприятия группы компаний традиционно являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков.