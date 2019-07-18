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  • Партия "Социальная справедливость" предложила пять шагов, которые сделают Украину страной здоровых людей и безопасной окружающей среды
18 июля 2019, четверг, 11:51 597
Политика 2019-07-18T11:51:01+03:00
Українські Новини
Партия "Социальная справедливость" предложила пять шагов, которые сделают Украину страной здоровых людей и без

Партия "Социальная справедливость" предложила пять шагов, которые сделают Украину страной здоровых людей и безопасной окружающей среды

Экология в Украине находится в катастрофическом состоянии, но эта проблема сегодня едва ли не меньше всего беспокоит власть. А тем временем средняя продолжительность жизни в нашей стране постоянно сокращается, украинцы реально вымирают как нация. Если в 90-х годах население страны составляло 52 миллиона человек, то сегодня нас осталось чуть меньше 45 миллионов. И не в последнюю очередь уменьшение населения происходит из-за неудовлетворительного состояния экологии.  Чтобы избежать в будущем техногенных катастроф, увеличить среднюю продолжительность жизни в Украине и её качество, обеспечить достойные условия проживания для будущих поколений, сегодня необходимо на законодательном уровне реализовать ряд экологических инициатив.

Об этом говорила лидер партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак во время встречи с общественными активистами Киева, сообщает пресс-служба партии. "Партия "Социальная справедливость" настаивает на внедрении в Украине моратория на вырубку лесов по меньшей мере на 50 лет и введении строгого государственного контроля за использованием этого ресурса. Это даст возможность возродить украинские леса, избежать постоянного затопления местностей, где годами вырубали деревья, сохранить водоемы и уменьшить риск экологических катастроф", - объяснила Алла Шлапак. Для реальной действенности этого моратория в партии предлагают ввести жесткую ответственность для чиновников и граждан за нарушение экологических норм и стандартов.

Также  в партии настаивают на необходимости переоборудования и модернизации загрязняющих окружающую среду предприятий согласно современным стандартам и усилении государственного контроля за качеством продуктов питания. "Научные работники уже давно доказали, что грязный воздух, которым мы дышим, некачественная питьевая вода, некачественные продукты питания являются причиной многих заболеваний, в том числе онкологических. Хватит разрушать среду, в которой мы живем! Нужно немедленно решать эти проблемы, иначе будет поздно", - подчеркнула Алла Шлапак.   

В "Социальной справедливости" убеждены, что решению экологических проблем страны также будет содействовать развитие инфраструктуры для сортировки мусора и создание условий для широкого использования в стране электротранспорта путем снижения налогов и таможенных сборов.

"Во всем мире уже давно сортируют мусор, значительную часть которого отправляют на вторичную переработку, а потом, например, строят из пластика дороги. Это рационально и экологически ответственно. Так же, как и поощрение перехода на электротранспорт. В Европе некоторые города вообще запретили въезд на свою территорию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, потому что там заботятся об экологии, жизни и здоровье граждан. Чем быстрее мы реализуем подобные инициативы в Украине, тем лучше будет у нас экология и, как результат, наша жизнь", - подытожила Алла Шлапак.  

   

 

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