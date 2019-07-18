В Японії підпалили студію аніме: не менше 12 загиблих

Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі близько 10:30 ранку за місцевим часом (3:35 за Києвом) у четвер, 18 липня. Щонайменше 12 осіб загинули після пожежі в студії аніме в Кіото, Японія. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію, у четвер у студію Kyoto Animation Co увірвався чоловік і кинув невизначену рідина, що призвело до займання пожежі.

Повідомляється також про десятки потерпілих. Доля близько 30 осіб досі залишається невідомою, повідомляє NHK.

Підозрюваного затримала поліція, його госпіталізували з опіками. Його ім'я не повідомляється.



"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - розповів інформагентству AFP представник поліції префектури Кіото. Про інші подробиці або можливі мотиви не повідомляється.

Невідомо, яке відношення підозрюваний мав до студії.



Люди, які перебували поблизу, розповіли, що чули серію вибухів. Пізніше вони бачили, як людей виносять на ковдрах.

Студія Kyoto Animation, відома як KyoAni, виробляє популярні анімаційні серіали, зокрема "K-On!" і "Меланхолія Харухі Сузумия".