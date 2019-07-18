За массовую выдачу на выборы журналистских удостоверений редакторы СМИ могут понести уголовную ответственность, - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины призывает руководителей СМИ бойкотировать предложения политических штабов о выдаче редакционных удостоверений посторонним лицам. Злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу настоящих журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

"В случае совершения уголовного преступления, если будет доказан факт, что именно с помощью журналистского удостоверения появилась возможность его совершения, то лицо, выдавшее такое удостоверение, может быть признано соучастником преступления по ч.5 ст.27 Уголовного кодекса Украины. Будет считаться, что редактор облегчил достижение преступного результата, потому что намеренно выдал журналистское удостоверение постороннему лицу, чем обеспечил возможность доступа на место совершения преступления. Ответственность за преступление против избирательных прав, совершенное по предварительному сговору и группой лиц предусмотрена Уголовным кодексом - статьи 157-158 УК. Наказание предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на определенное время", - говорится в юридическом заключении, подготовленном по просьбе НСЖУ.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что законодательство позволяет работникам СМИ находиться на избирательных участках и во время голосования, и при подсчете голосов. Но это право предусмотрено для оперативного общественного контроля над честностью избирательного процесса, для информирования широкой аудитории СМИ. А предоставление посторонним лицам удостоверений журналистов приводит к конфликтам на участках, к усложнению доступа к информации для реальных работников СМИ.

- Накануне дня голосования мы предостерегаем коллег от массовой выдачи журналистских удостоверений посторонним лицам, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Попытки штабов, политтехнологов получить льготный журналистский допуск для своих наблюдателей или "титушек" на избирательные участки грозит редакторам СМИ и потерей репутации, и потерей свободы!

НСЖУ призывает журналистов и общественных наблюдателей обращать особое внимание на журналы регистрации присутствующих на участках и информировать в соцсетях о фактах присутствия псевдокорреспондентов. Соответственно, НСЖУ буде обнародовать для общественного осуждения перечень СМИ, которые по заказу штабов способствуют массовой выдаче удостоверений посторонним лицам.