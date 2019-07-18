подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 08:57 719
Выборы 2019-07-18T08:58:14+03:00
Українські Новини
Инна Костыря (округ 91) заявила, что ей нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам Президент

Инна Костыря (округ 91) заявила, что ей нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам Президент

После избрания народным депутатом Инна Костыря войдет во фракцию "Слуги народа", потому что разделяет идеи, с которыми Владимир Зеленский шел на президентские выборы. Об этом она заявила во время встречи с избирателями на 91-ом избирательном округе в Киевской области. 

"Я разделяю принципы, с которыми шел на президентские выборы Владимир Зеленский. Знаю его лично . Общалась с ним , до того как он стал политиком. 

Он нравится мне как человек, и с таким Президентом я хочу строить новую Украину. Но если  партия власти будет предлагать законы в интересах олигархов, я буду голосовать против", - заявила она.   

Костыря поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборов в органы местного самоуправления, чтобы сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.

"Наша власть на местах обросла кумовством и круговой порукой. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с коррупцией и безнаказаностью, а мнение простых людей просто игнорируется. Я согласна, с командой Зеленского, что свежие огруцы лучше соленых", - сказала она. 

15 июля представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил в эфире телеканала ICTV, что Зеленский настаивает на полной, а не частичной перезагрузке действующей системе власти. "Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", -  сказал Стефанчук.

Инна Костыря возглавляла Национальный дворец Украина, где неоднократно выступал "Квартал 95". Во время президентства Петра Порошенко Костыря была отстранена, а вместо нее назначен Роман Недзельский, который приходится мужем кумы Порошенко, нардепа Оксаны Белозир. 

Выиграв все суды, так и не восстановлена в должности прошлой властью.

В своей программе Инна Костыря  обещала поддерживать законы, направленные на выполнение судебных решений по материальной компенсации льготным категориям ("чернобыльцам", "афганцам", инвалидам, военнослужащим, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и др.);  предоставление долгосрочных кредитов семьям для строительства и  приобретения жилья; развитие  производств, в первую очередь сельскохозяйственного, на территории Фастовского, Макаровского, Киево-Святошинского, Сквирского районов.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Инна Костыря

Архив
Новости
Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах 09:10
Инна Костыря (округ 91) заявила, что ей нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам Президент 08:57
За полгода в Украине сумма штрафов за некачественные продукты достигла почти 6,8 млн гривен 08:51
Газ для населения подешевел: как летняя экономия скажется на платежках зимой 08:45
Владимир Зеленский. Скриншот YouTube-канала
Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+", хотя это сделала Рада за 2 года до его президентства 08:22
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
Лунное затмение с 16 на 17 июля: астролог дала прогноз для знаков зодиака 10:42
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok