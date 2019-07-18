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18 июля 2019, четверг, 08:51 101
Общество 2019-07-18T09:12:00+03:00
Українські Новини
За полгода в Украине сумма штрафов за некачественные продукты достигла почти 6,8 млн гривен

За полгода в Украине сумма штрафов за некачественные продукты достигла почти 6,8 млн гривен

За I полугодие Госпродпотребслужба осуществила 12,6 тыс. плановых мероприятий государственного контроля в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и ветеринарной медицины. Из этого количества более 11 тыс. проверок - в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, более 1,5 тыс. - в сфере ветеринарной медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в 7813 случаях вынесено предписания по устранению нарушений в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в 652 случаях субъекты хозяйствования в сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн.

Кроме того, было вынесено 168 решений главных государственных инспекторов о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов в связи с выявленными нарушениями, которые представляли угрозу для жизни или здоровья человека.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС на рынки попадает много опасных для здоровья продуктов питания.

Ранее Верховная Рада урегулировала общие принципы и требования к информации о пищевых продуктах, в частности относительно маркировки пищевых продуктов, а также правовые и организационные основы предоставления потребителям такой информации.

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