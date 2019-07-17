Несмотря на лидерство "Слуги народа", в округах №94, 95, 96 его представители балансируют на грани, – политолог

Несмотря на лидерство "Слуги народа", в округах №94, 95, 96 его представители балансируют на грани, – политоло

В избирательном мажоритарном округе №95 разворачивается сложная борьба между кандидатами в народные депутаты – мажоритарщиками Александром Горобцом от политической партии "Слуга народа" и Владимиром Карплюком, бывшим мэром Ирпеня (Киевская область), у которого в декларации о доходах указаны рекордные 67 квартир.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

"Горобец по соцопросам имеет преимущество почти в 5%. У него 28,4%, а у Карплюка – 23,6%. Но у Карплюка в наличии наработанная за долгие годы "сетка" и рычаги влияния на зависимых от него руководителей местных компаний, которые в свою очередь могут влиять на своих работников для получения нужного результата. То есть скрытых рычагов влияния у экс-мэра Ирпеня в округе достаточно, чтобы сфальсифицировать результаты выборов", – отметил политолог.

По его мнению, для Горобца важно мобилизовать все резервы, иначе Карплюк обгонит его, используя все законные и незаконные методы.

"Горобцу важна любая поддержка на всех уровнях. Конечно, обладатель рейтинга номер один в стране – Зеленский играет важнейшую роль. Но и поддержка других кандидатов с рейтингом выше 3–4% и местных общественных деятелей может оказаться для него решающей. Ведь разрыв всего в 5%. Важно понимать, что в небольших городах все друг друга знают и общественники имеют большее влияние, чем в мегаполисах", – уточнил эксперт.

Дзивидзинский отметил, что в противостоянии между Горобцом и Карплюком проявляется противостояние новой и старой систем.

"Горобец – кандидат от Зеленского, магистр экономики, доктор философии, волонтер и IT-разработчик. Карплюк – экс-мэр Ирпеня, у которого в декларации рекордные 67 квартир. То есть борьба между ними практически межвидовая. Новая система против старой", – подчеркнул эксперт.

Эксперт также объяснил причины роста рейтинга кандидата-самовыдвиженца Анжелы Макеевой, политический дебют которой оказался достаточно успешным, и, несмотря на короткую кампанию, она вошла в пятерку лидеров.

"Макеева была директором ирпенского стадиона. В свое время Карплюк ее уволил, и это была громкая история. Вполне естественно, что вокруг Макеевой стал формироваться протестный антикарплюковский электорат и она очень быстро стала одним из лидеров мнений ирпенской общины", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский также приводит данные по соседним с 95-м округам – 94-му и 96-му, где в наличии сильный админресурс "Блока Петра Порошенко" (БПП), а кандидаты от "Слуги народа" по опросам занимают вторые места.

"Так, в 94-м, по соцопросам,13,7% – за Кононенко, экс-главу БПП, а 11,8% – за Дубинского, который идет от "Слуги народа". В 96-м округе практически такая же ситуация. Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", по соцопросам имеет 29,2%. Его соперница, кандидат от "Слуги Народа", журналистка Ольга Василевская-Смаглюк – 24,3%. Получается, что в случае 94-го округа имеем в наличии прямой админресурс БПП, а в 96-м ситуативного союзника БПП Москаленко", – написал политолог.

Он отметил, что даже провластная социология при этом показывает, что соперников разделяют считанные проценты.

"А это заставляет усомниться в реальности приведенных цифр. Вполне возможно, что ситуация в действительности с точностью до наоборот. "Слуге народа" необходима лишь элементарная собранность и предельно внимательная работа в комиссиях", – подытожил эксперт.