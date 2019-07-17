Кличко полностью провалил городскую политику в сфере транспорта, – Кава

За 5 лет управления Киевом Виталием Кличко не было достигнуто позитивных изменений для киевлян в сфере транспорта. Хотя за эти годы в столице можно было создать современную систему городского транспорта уровня городов стран Европейского Союза (ЕС). Сейчас - это уже упущенная возможность.

Об этом в своей статье написал эксперт в сфере транспорта Александр Кава.

"К сожалению, Виталий Кличко, при всем уважении - единственный руководитель Киева за последние полвека, не построивший в столице ни единой станции метро, ни одной транспортной развязки или хотя бы трамвайной линии. Единственная новая троллейбусная линия, построенная за 5 лет руководства мэра-чемпиона, тоже призвана не улучшить транспортное сообщение для киевлян, а всего лишь освободить участок под разворотным кольцом троллейбусов и автобусов. Для чего? Для очередного торгового центра возле станции метро "Лесная", - отметил он.

Кава при этом отметил, что в этом месте пересадка пассажиров с метро на троллейбусы и автобусы станет крайне неудобной для них. И жители микрорайона будут вынуждены тратить ежедневно 7-10 минут своего времени на пересадку дополнительно.

"Хотя 5 лет мэрской каденции было достаточно, чтобы киевляне тратили на поездку из дому на работу на 30% меньше времени, - пояснил эксперт. - Как и для того, чтобы сеть маршрутов коммунального наземного транспорта полностью удовлетворяла потребности горожан в перевозках. А количество единиц муниципального транспорта на городских маршрутах достигла б уровня Варшавы, где ежедневно на линии выезжает 2 800 трамваев и автобусов большой и сверхбольшой вместимости".

По мнению эксперта, также за 5 лет можно было полностью избавить Киев "от неудобных, небезопасных, морально устаревших маршруток". Чтобы внутригородские перевозки тоже обеспечивались при помощи транспорта большой и сверхбольшой вместимости, как в ЕС.

"Как и было достаточно не только для открытия трех новых станций городской электрички, которые находятся в высокой степени готовности – "Киевская Русановка", "Протасов яр" и "Киев-Московский". Но и для строительства совершенно новых станций, что позволило бы повысить удобство городской электрички для киевлян. А это "Лыбидская", "Березняки", "Политехнический институт", "Киев-Днепровский", - аргументировал он.

Кроме того, Кава уверен, что за это время можно было приобрести и новые, современные электропоезда, построенные специально для городских перевозок. Такие, которые обеспечивают пассажирам максимальный комфорт и скорость доставки. Потому что используемые электропоезда не приспособлены для городских перевозок. В первую очередь по уровню комфорта. Так как на линиях используются электропоезда, разработанные для пригородных перевозок еще во времена СССР.

"Они даже по скорости движения, по ускорению используемых электропоездов соответствуют стандартам 60-х годов ХХ века. Это тоже не удовлетворяют киевлян, жизнь и работа которых сопряжена с небывалыми цейтнотами", - заявил эксперт, подчеркивая, что новые электропоезда позволили бы сократить интервалы движения городской электрички до приемлемых для сегодняшних пассажиров - 10-15 минут в часы пик.

По его словам, провальная транспортная политика Кличко касается и парка муниципальных автобусов. Например, автобусный парк сейчас составляет около 1 600 единиц. Из них на маршруты выпускается около 320, что составляет 20% от имеющихся. Причем количество выпускаемого на линию транспорта с каждым годом сокращается. Часть подвижного состава более 10 лет не используется, его просто оставляют как ресурс для запчастей.

Он подчеркнул, что упадок охватил и другие сегменты транспортной инфраструктуры Киева.

"Рассчитывать на то, что устаревшая стратегия развития транспорта может быстро трансформироваться в представлении этой киевской власти, тоже не стоит. Тут нужны абсолютно новые подходы и современная европейская доктрина развития транспортной сети. Украина и так не успевает за Европой, и допустить, чтобы за своими европейскими коллегами не успевал еще и украинский налогоплательщик, который часами простаивает, просиживает в трафиках - нельзя категорически. Транспортные перевозки - артерии экономики, и Киеву надо подумать об этом всерьез", - подытожил он.