Кличко полностью провалил городскую политику в сфере транспорта, – Кава

За 5 лет управления Киевом Виталием Кличко не было достигнуто позитивных изменений для киевлян в сфере транспорта. Хотя за эти годы в столице можно было создать современную систему городского транспорта уровня городов стран Европейского Союза (ЕС). Сейчас - это уже упущенная возможность.\r\nОб этом в своей статье написал эксперт в сфере транспорта Александр Кава.\r\n"К сожалению, Виталий Кличко, при всем уважении - единственный руководитель Киева за последние полвека, не построивший в столице ни единой станции метро, ни одной транспортной развязки или хотя бы трамвайной линии. Единственная новая троллейбусная линия, построенная за 5 лет руководства мэра-чемпиона, тоже призвана не улучшить транспортное сообщение для киевлян, а всего лишь освободить участок под разворотным кольцом троллейбусов и автобусов. Для чего? Для очередного торгового центра возле станции метро "Лесная", - отметил он.\r\nКава при этом отметил, что в этом месте пересадка пассажиров с метро на троллейбусы и автобусы станет крайне неудобной для них. И жители микрорайона будут вынуждены тратить ежедневно 7-10 минут своего времени на пересадку дополнительно.\r\n"Хотя 5 лет мэрской каденции было достаточно, чтобы киевляне тратили на поездку из дому на работу на 30% меньше времени, - пояснил эксперт. - Как и для того, чтобы сеть маршрутов коммунального наземного транспорта полностью удовлетворяла потребности горожан в перевозках. А количество единиц муниципального транспорта на городских маршрутах достигла б уровня Варшавы, где ежедневно на линии выезжает 2 800 трамваев и автобусов большой и сверхбольшой вместимости".\r\nПо мнению эксперта, также за 5 лет можно было полностью избавить Киев "от неудобных, небезопасных, морально устаревших маршруток". Чтобы внутригородские перевозки тоже обеспечивались при помощи транспорта большой и сверхбольшой вместимости, как в ЕС.\r\n"Как и было достаточно не только для открытия трех новых станций городской электрички, которые находятся в высокой степени готовности – "Киевская Русановка", "Протасов яр" и "Киев-Московский". Но и для строительства совершенно новых станций, что позволило бы повысить удобство городской электрички для киевлян. А это "Лыбидская", "Березняки", "Политехнический институт", "Киев-Днепровский", - аргументировал он.\r\nКроме того, Кава уверен, что за это время можно было приобрести и новые, современные электропоезда, построенные специально для городских перевозок. Такие, которые обеспечивают пассажирам максимальный комфорт и скорость доставки. Потому что используемые электропоезда не приспособлены для городских перевозок. В первую очередь по уровню комфорта. Так как на линиях используются электропоезда, разработанные для пригородных перевозок еще во времена СССР.\r\n"Они даже по скорости движения, по ускорению используемых электропоездов соответствуют стандартам 60-х годов ХХ века. Это тоже не удовлетворяют киевлян, жизнь и работа которых сопряжена с небывалыми цейтнотами", - заявил эксперт, подчеркивая, что новые электропоезда позволили бы сократить интервалы движения городской электрички до приемлемых для сегодняшних пассажиров - 10-15 минут в часы пик.\r\nПо его словам, провальная транспортная политика Кличко касается и парка муниципальных автобусов. Например, автобусный парк сейчас составляет около 1 600 единиц. Из них на маршруты выпускается около 320, что составляет 20% от имеющихся. Причем количество выпускаемого на линию транспорта с каждым годом сокращается. Часть подвижного состава более 10 лет не используется, его просто оставляют как ресурс для запчастей.\r\nОн подчеркнул, что упадок охватил и другие сегменты транспортной инфраструктуры Киева.\r\n"Рассчитывать на то, что устаревшая стратегия развития транспорта может быстро трансформироваться в представлении этой киевской власти, тоже не стоит. Тут нужны абсолютно новые подходы и современная европейская доктрина развития транспортной сети. Украина и так не успевает за Европой, и допустить, чтобы за своими европейскими коллегами не успевал еще и украинский налогоплательщик, который часами простаивает, просиживает в трафиках - нельзя категорически. Транспортные перевозки - артерии экономики, и Киеву надо подумать об этом всерьез", - подытожил он.