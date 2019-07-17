Левочкин назвал подачкой повышение пенсий Гройсманом на 67 гривен

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин назвал подачкой мизерное увеличение прожиточного минимума, проведенное действующей властью с 1 июля, так как прожиточный минимум в государственном бюджете нынешнего года занижен наполовину по сравнению с фактическим.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Рост прожиточного минимума с 1 853 до 1 936 гривен – это прибавка в 67-91 гривен для ряда категорий наших граждан, которая выглядит насмешкой в ситуации, когда гривню уже перевели в разряд мелочи. Фактический прожминимум по официальным данным Минсоцполитики составляет 3 691 гривню, но власть не хочет выполнять даже те минимальные стандарты, которые сама определяет", – заявил Левочкин.

Политик также сообщил, что минимальная пенсия повышена на 67 гривен и составляет теперь 1 564 гривни, то есть увеличение доходов составило 2 гривны 20 копеек в день.

"Цинизм ситуации состоит в том, что после всех "повышений" пенсий, на чем пиарится сегодня власть, минимальная пенсия по возрасту в реальном долларовом выражении остается более чем на треть ниже уровня конца 2013 года. Уверен, что новое правительство, избранное после выборов, исправит ситуацию. Минимальная пенсия и другие пособия должны соответствовать реальному прожминимуму", – подытожил Сергей Левочкин.