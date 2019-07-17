"Интер" покажет премьеру британского сериала "Доктор Фостер"

В воскресенье, 21 июля, в 14:15 телеканал "Интер" покажет премьеру британского драматического сериала "Доктор Фостер" (оригинальное название – DoctorFoster). Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Впервые сериал был показан в Великобритании на телеканале BBC One и сразу же после выхода на экран завоевал любовь зрителей и получил восторженные отзывы кинокритиков. Картина удостоилась нескольких престижных кинопремий, в том числе и BritishAcademyTelevisionAwards (BAFTA). Драма также была показана в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Испании, Польше, Швеции и Финляндии. Теперь познакомиться с "Доктором Фостер" смогут и украинские телезрители.

Главная героиня – 37-летняя ДжеммаФостер, главный врач клиники провинциального городка Парминстер. Однажды женщина начинает подозревать, что ее муж Саймон, которого она считала идеальным, изменяет ей. Фостер решает провести собственное расследование, чтобы понять, что происходит в ее жизни на самом деле. Когда же Джемма убеждается в неверности, то решает свести счеты со своим мужем и его молодой любовницей Кейт.

Над "Доктором Фостер" работали сразу три режиссера: Джереми Лавринг ("Шерлок"), Том Вон ("Однажды в Вегасе") и Брюс Гудисон ("Рожденный убивать"). Автором сценария сериала выступил знаменитый британский драматург Майк Бартлетт, известный по работе над картиной "Доктор Кто". По его словам, сюжет "Доктора Фостер" был навеян древнегреческой трагедией Эврипида – о Медее, которая жестоко мстит своему мужу за измену.

"В центре сериала – умная женщина, которой приходится преодолевать огромные трудности как в личной, так и в профессиональной жизни", – говорит сценарист Майк Бартлетт.

Джемму Фостер играет британская актриса Сюранна Джоунс. В ее арсенале – более трех десятков ролей в различных фильмах и сериалах. Но именно работа в "Докторе Фостер" принесла Джоунс настоящую популярность. За этот сериал Сюранна получила премию BAFTA как лучшая актриса и другие престижные кинонаграды.