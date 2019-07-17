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17 июля 2019, среда, 15:37 1664
Выборы 2019-07-17T15:45:09+03:00
Українські Новини
Журналисты заявили о скупке голосов кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Марьяной Безуглой

Журналисты заявили о скупке голосов кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Марьяной Безуглой

Марьяна Безуглая. Фото: prm.ua
Марьяна Безуглая. Фото: prm.ua

Жители столичной Оболони жалуются на попытки подкупа избирателей со стороны кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа" на избирательном мажоритарном округе №217 (Киев). Деньги платят для построения "сетки" по скупке голосов.

Об этом сообщается в сюжете телевизионного канала "Прямой".

"Утренние звонки и выборы. Жители столичной Оболони жалуются на агитацию депутата от "Слуги народа" на их округе №217. По мажоритарке здесь идет Марьяна Безуглая. Люди говорят - их голоса хотят купить, по телефону предлагают деньги", - сообщили журналисты в сюжете.

По словам местных жителей, также деньги платят за агитацию в палатках.

"В шесть утра звонят, предлагают 50 гривен. Нужно сфотографировать приложение в телефоне и тебе дают 50 гривен. А за 2 номера телефонов (соседей) дают кепку", - сказала одна из местных жительниц.

По словам еще одного парня, его знакомые работают в команде "Зе" и уже получили деньги за агитацию. Расценки - 100 гривен в час агитационной работы в палатке.

Напомним, что недавно кандидаты в нардепы от "Слуги народа" Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка не смогли ответить на вопрос о программе их партии в переписке с известным адвокатом Алексеем Шевчуком.

Больше новостей о: Парламентские выборы Подкуп избирателей Слуга народа Кандидат в нардепы Марьяна Безуглая Избирательный округ №217

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