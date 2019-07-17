В Вишневом мужчина спускался на простынях с 5 этажа и упал

Под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный в Telegram.\r\n"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.\r\n\r\nНапомним, что в Харьковской области кровельщик разбился насмерть, упав с водонапорной башни.\r\n\r\nРанее в Донецкой области подросток прыгнул с "парашютом" с 14 этажа и разбился на глазах у своей матери.\r\n