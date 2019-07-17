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17 июля 2019, среда, 15:10 24
Происшествия 2019-07-17T15:10:16+03:00
Українські Новини
В Вишневом мужчина спускался на простынях с 5 этажа и упал

В Вишневом мужчина спускался на простынях с 5 этажа и упал

Мужчина пытался спуститься по связанным простыням. Фото: ДТП
Мужчина пытался спуститься по связанным простыням. Фото: ДТП

Под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса.  Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный в Telegram.

"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области кровельщик разбился насмерть, упав с водонапорной башни.

Ранее в Донецкой области подросток прыгнул с "парашютом" с 14 этажа и разбился на глазах у своей матери.

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