Билецкий рассказал, кому из украинских политиков хочет "набить лицо"

Представитель объединенных националистов, Всеукраинского объединения "Свобода", председатель политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий заявил, что хотел бы встретиться на ринге с Виктором Медведчуком.

Об этом политик в шутливой форме заявил вчера, 15 июля, во время программы "Острый вопрос" на телеканале Oboz TV.

Ведущий программы отметил, что у Андрея Билецкого есть разряд по боксу, и поинтересовался, с кем из украинских политиков представитель объединенных националистов предпочел бы встретиться на ринге.

В ответ Билецкий заявил, что с удовольствием "набил бы лицо" Виктору Медведчуку.

"Если вы спрашиваете, кому бы я хотел "набить лицо", то в первую очередь это Виктор Медведчук", – сказал Билецкий.

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Отметим, что представители объединенных националистов несколько раз обращались к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием арестовать Виктора Медведчука за государственную измену. Основанием для этого требования стала попытка Виктора Медведчука провести телемост между подконтрольным ему телеканалом NewsOne и российским государственным каналом "Россия 24". Из-за протестов украинских националистов и резкой критики со стороны общественности телемост отменили. В то же время Зеленский пообещал представителям объединенных националистов принять к сведению их требование и не допустить, чтобы "украинское медиапространство монополизировал человек с антиукраинской позицией".

Напомним, что Виктору Медведчуку принадлежат несколько крупных украинских телеканалов – "112 Украина", NewsOne, а недавно политик приобрел Zik.