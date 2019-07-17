DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, уделяющая большое внимание развитию регби в Украине, выступила генеральным партнером турнира, который соберет в Харькове 12 сильнейших европейских женских команд по регби-7.

20-21 июля на стадионе "Динамо" в Харькове пройдет второй тур женского чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе Grand Prix Series. Лучшие женские сборные европейского континента на харьковской арене будут соревноваться за звание чемпиона Европы регби-7.

Турнирная сетка 2-го тура Grand Prix Series выглядит следующим образом:

Расписание игр на 20 июля группы "А", в которой соревнуются сборные Франции, Шотландии, Польши и Украины по киевскому времени: 11:28 — Шотландия – Польша, 11:50 — Франция – Украина, 14:13 — Франция – Польша, 14:35 — Шотландия – Украина, 16:58 — Франция – Шотландия, 17:20 — Польша – Украина.

"Мы очень рады, что нам выпала честь играть дома в таком серьезном и представительном турнире. В нашей группе главным фаворитом является сборная Франции, а с Шотландией и Польшей, я думаю, у нас шансы примерно равны, — рассказала об участии в харьковском туре европейского первенства капитан сборной Украины Ольга Суркова. — Очень надеемся на поддержку харьковчан и будем бороться в каждой игре за победу".

Сборная Украины уже прибыла в Харьков и начала подготовку к предстоящим матчам чемпионата. В составе команды к тренировкам приступили 13 игроков, двое из них харьковчанки - Анастасия Скорик и Юлия Иващенко. Остальные девушки представляют города Киев и Одессу.

"Конечно мне и Юле очень приятно, что этот турнир пройдет именно в Харькове, — поделилась Анастасия Скорик. — Ведь дома, как говорится, и стены помогают, особенно если матчи проводятся в твоем родном городе. Уверена, что поддержать нас придут мои родные, близкие, друзья и знакомые. Очень надеюсь, что трибуны стадиона "Динамо" соберут много зрителей, причем не только харьковских любителей регби, а и из других городов и нам будет приятно играть перед такой аудиторией".

Этот же турнир является одним из этапов отбора к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

Приглашаем всех болельщиков спорта в Харьков на захватывающие противостояния элитных коллективов Европы по олимпийскому виду регби!

Билеты на матчи европейского женского первенства по регби-7, которое пройдет 20-21 июля в Харькове, можно приобрести, перейдя по ссылке.

В последние годы Харьков приобрел статус настоящей регбийной столицы Украины благодаря усилиям бессменного президента харьковского регби-клуба "Олимп" на протяжении всей его истории известного украинского бизнесмена и мецената, президента и основателя группы DCH Александра Ярославского. Благодаря ему харьковский "Олимп" является самым титулованным украинским регбийным клубом, который собрал огромную коллекцию высоких спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского регби-клуба Ярославского составляют кадровую основу национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер "Олимпа" — Валерий Кочанов.

На сегодня "Олимп" — 14-кратный чемпион Украины по регби-15 (в 2005, 2006, 2007-2008, 2008-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах), 9-кратный — по регби-7 (в 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах), обладатель Кубка Украины по регби-15 в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. И по регби-7 в 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.