17.07.19 15:00 Пресс-конференция: "Стоп-насилие: агрессия в обществе как следствие медиа - насилия"

Сегодня, 17 июля 2019 года, в 15:00 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Агрессия в обществе как следствие медиа-насилия".\r\nВо время мероприятия активисты Общественного движения "Остановим насилие" представят данные о насилии в информационном пространстве Украины и его влиянии на настроения в стране и семье.\r\nТакже активисты расскажут о попытках незаконного препятствования их деятельности со стороны правоохранительных органов.\r\nВ пресс-конференции примут участие: \r\n\r\nволонтер Общественного движения "Останови насилие" Ирина Наконечная; \r\nдиректор приюта для лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола Васильковского района Наталья Решетова; \r\nюристы.\r\n\r\nК участию приглашаются представители международных организаций, посольств, правозащитники, общественные активисты и журналисты.\r\nАккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж