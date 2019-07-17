17.07.19 15:00 Пресс-конференция: "Стоп-насилие: агрессия в обществе как следствие медиа - насилия"

Сегодня, 17 июля 2019 года, в 15:00 в помещении информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Агрессия в обществе как следствие медиа-насилия".

Во время мероприятия активисты Общественного движения "Остановим насилие" представят данные о насилии в информационном пространстве Украины и его влиянии на настроения в стране и семье.

Также активисты расскажут о попытках незаконного препятствования их деятельности со стороны правоохранительных органов.

В пресс-конференции примут участие:

волонтер Общественного движения "Останови насилие" Ирина Наконечная;

директор приюта для лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола Васильковского района Наталья Решетова;

юристы.

К участию приглашаются представители международных организаций, посольств, правозащитники, общественные активисты и журналисты.

Аккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж