Регуляторный орган Польши выдал 2 сертификата GMP компании "Фармак"

В конце июня регуляторный орган Польши выдал 2 сертификата GMP крупному производителю лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

Об этом говорится в сообщении компании.

"В конце июня европейская база EudraGMDP пополнилась двумя новыми сертификатами GMP, которые были выданы регуляторным органом Польши АО «Фармак» на 2 производственных участка и новый складской участок, введенный в эксплуатацию в начале текущего года. 2 производственных участка прошли плановую ресертификацию и подтвердили свое соответствие требованиям GMP ЕС. Складской участок инспектировался европейским органом впервые", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее в марте «Фармак» прошел две масштабные государственные ресертификации со стороны регуляторных органов Украины и Польши.

В частности, на протяжении почти 2 недель инспекций в компании была проведена плановая ресертификация по GMP Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и плановая ресертификация производственных участков, где производится продукция для рынка Польши, со стороны Главного фармацевтического инспектората Польши.

При этом после проведенных проверок 19 производственных участков компании получили национальные сертификаты GMP, 2 производственных участка и складской участок получили европейские сертификаты GMP.

«Мы неоднократно заявляли, что "Фармак" строит Европу здесь, в Украине. И это не просто слова. Повторное получение сертификата GMP – это подтверждение уровня соответствия нормам Европейского Союза и возможности реализовать продукцию АО "Фармак", в частности на рынке Польши и в других странах Европы. Это еще раз доказывает, что условия, в которых изготавливается продукция "Фармак", соответствуют европейским требованиям. Сегодня все производства готовых лекарственных средств имеют национальный сертификат GMP, 14 из них сертифицированы европейскими регуляторными органами Хорватии и Польши. Такого уровня европейского признания нет ни одной другой фармацевтической компании в Украине», – отметила директор по качеству компании «Фармак» Ольга Олексийчук.

В сообщении отмечается, что согласно данным сайта http://eudragmdp.ema.europa.eu из 10 действующих европейских сертификатов GMP, выданных 7 украинским компаниям, 3 сертификата выданы компании «Фармак».

При этом 20 производственных участков АО «Фармак» имеют национальные сертификаты GMP, европейские сертификаты GMP распространяются на 14 производственных и 1 складской участок АО «Фармак».

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.