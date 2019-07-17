подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 13:18 506
Выборы 2019-07-17T14:00:02+03:00
Українські Новини
Киевляне должны получать муниципальную пенсию, - Омельченко

Киевляне должны получать муниципальную пенсию, - Омельченко

Люди пенсионного возраста в столице должны получать дополнительную муниципальную пенсию, размер которой должен быть равен средним пенсионным выплатам по Киеву. Соответствующая норма будет закреплена на законодательном уровне. Это компенсирует людям дороговизну жизни в Киеве, которая является следствием его столичного статуса.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу (Шевченковский район Киева) Александр Омельченко.

"Киев несет на себе бремя столичного статуса. Он кормит многотысячную толпу чиновников и депутатов, удерживает центральные офисы всех украинских фирм, представительства иностранных компаний и дипломатические миссии. В результате стоимость жизни в городе колоссально возрастает. А пенсии и социальная поддержка на уровне какого-то райцентра. Далеко ходить не надо - пойдите на любой киевский рынок и сравните цены со стоимостью продуктов в провинции. Разница будет в 20-30% ", - отметил Александр Омельченко.

По его мнению, прямая обязанность центральной власти компенсировать киевлянам все те неудобства, которые они испытывают из-за выполнения Киевом столичных функций.

"Одной из моих приоритетных задач как народного депутата будет внесение в законодательство нормы о постоянной муниципальной пенсии для киевлян пенсионного возраста. То есть они получат еще одну пенсию в размере средней по Киеву. Ее выплачивать будут постоянно, а не по праздникам или под выборы", - заявил Александр Омельченко.

Он отметил, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице.

"Моя цель - повернуть Киев лицом к людям, особенно к пенсионерам, малообеспеченным, социально уязвимым группам. Киев - это их дом и они будут чувствовать себя как дома - комфортно и безопасно. Для этого нужно развернуть сеть социальных магазинов, социальных аптек, снизить тарифы и восстановить справедливые жилищные субсидии. Это обязанность всех депутатов перед киевлянами. И как представитель города в парламенте я заставлю их об этом помнить ", - сказал Александр Омельченко.

Больше новостей о: Александр Омельченко

Архив
Новости
DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове 14:11
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 14:08
Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе 13:57
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы 13:56
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok