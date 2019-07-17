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17 июля 2019, среда, 12:13 448
Выборы 2019-07-17T12:13:47+03:00
Українські Новини
Криминал рвется к власти на Луганщине, — нардеп Куприй

Криминал рвется к власти на Луганщине, — нардеп Куприй

Каждый день поступает информация  об очередных черных технологиях в Лисичанске – тут уже открыто покупают голоса за деньги и сахар. Об этом на своей странице в Facebook заявил  народный депутат Виталий Куприй.

В качестве примера он привел расследование телеканала "Наш" о масштабной избирательной пирамиде, направленной на подкуп избирателей в пользу кандидата в депутаты Александра Сухова на 107-м избирательном округе.

Как отметил народный депутат, журналисты опубликовали видео свидетельств двух участников сети, а также интервью жителей Лисичанска, подтверждающие факты получения сахара и денег.

"По данным СМИ, в Лисичанск автобусами и поездами завозят сотни "титушок". Вероятно, готовят срыв выборов", - сказал Виталий Куприй.

Он  также проинформировал о других манипуляциях и грязных технологиях в округе.

"В округе также зарегистрировано кучу кандидатов-клонов, которые нацелены на обман избирателей. Чтобы отобрать голоса от кандидата партии "Слуга народа" зарегистрированный кандидат по фамилии Зеленский. А против другого кандидата, моего коллеги по парламенту Сергея Рыбалки, они зарегистрировали аж трех фальшивых кандидатов с фамилией Рыбалка. Один из них даже совпадает полностью - фамилия, имя и отчество", - сообщает народный депутат.

Кроме того, Виталий Куприй заявил,  что по округу распространяют фальшивые газеты и листовки с грязью против Сергея Рыбалки.

"Обращаюсь к министру внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины с требованием немедленно вмешаться и прекратить масштабные нарушения закона! Предупреждаю всех, кто участвует в этих грязных действиях: за это предусмотрена жесткая уголовная ответственность ", - заявил  Виталий Куприй.

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