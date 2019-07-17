В 101 избирательном округе на Кировоградщине лидирует кандидат Поляков, - опрос Центр Разумкова

Центр Разумкова провел исследование предпочтений жителей в 101 избирательном округе Кировоградской области. По результатам соцопросов, больше всех кандидатов шанс стать победителем имеет Максим Поляков.

На вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу №101 состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов в народные депутаты Вы бы отдали свой голос?", 24,7% среди тех, кто определился с выбором (21,5% от всех респондентов), ответили, что выбирают кандидата Максима Полякова.

На втором месте с 6,4% (5,5% от всех респондентов) Юрий Кузбит, представляющий политическую партию "Слуга народа". По результатам опросов политическая партия "Слуга народа" имеет больший рейтинг, чем кандидаты от этой же политической силы по мажоритарным округам.

Третье место в результатах исследования занимает самовыдвиженец Александр Яровой с 3,6% (4,8%), ранее снявший свою кандидатуру с регистрации в ЦИК.

Все остальные кандидаты получают менее 3% голосов избирателей 101 одномандатного округа. Среди опрошенных не будут участвовать в голосовании 13,1%.