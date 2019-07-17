В 101 избирательном округе на Кировоградщине лидирует кандидат Поляков, - опрос Центр Разумкова

Центр Разумкова провел исследование предпочтений жителей в 101 избирательном округе Кировоградской области. По результатам соцопросов, больше всех кандидатов шанс стать победителем имеет Максим Поляков.\r\nНа вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу №101 состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов в народные депутаты Вы бы отдали свой голос?", 24,7% среди тех, кто определился с выбором (21,5% от всех респондентов), ответили, что выбирают кандидата Максима Полякова.\r\nНа втором месте с 6,4% (5,5% от всех респондентов) Юрий Кузбит, представляющий политическую партию "Слуга народа". По результатам опросов политическая партия "Слуга народа" имеет больший рейтинг, чем кандидаты от этой же политической силы по мажоритарным округам.\r\nТретье место в результатах исследования занимает самовыдвиженец Александр Яровой с 3,6% (4,8%), ранее снявший свою кандидатуру с регистрации в ЦИК.\r\nВсе остальные кандидаты получают менее 3% голосов избирателей 101 одномандатного округа. Среди опрошенных не будут участвовать в голосовании 13,1%.\r\n