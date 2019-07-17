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17 липня 2019, середа, 11:57 349 Документ
Вибори 2019-07-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
В 101 виборчому окрузі на Кіровоградщині лідирує кандидат Поляков, - опитування Центр Розумкова

В 101 виборчому окрузі на Кіровоградщині лідирує кандидат Поляков, - опитування Центр Розумкова

Центр Розумкова провів дослідження вподобань жителів у 101 виборчому окрузі Кіровоградської області. За результатами соцопитувань, більше за всіх кандидатів шанс стати переможцем має  Максим Поляков.

Результати опитування оприлюднив на своїй сторінці у ФБ сам Поляков.

На запитання "Якби вибори до Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу №101 відбулись найближчої неділі, за кого із кандидатів в народні депутати Ви б віддали свій голос?", 24,7% серед тих, хто визначився з вибором (21,5% від усіх респондентів), відповіли, що обирають кандидата Максима Полякова.

На другому місці з 6,4% (5,5% від усіх респондентів) Юрій Кузбит, який представляє політичну партію "Слуга Народу". За результатами опитувань політична партія "Слуга Народу" має більший рейтинг, ніж кандидати від цієї ж політичної сили по мажоритарним округам.

Третє місце в результатах дослідження займає самовисуванець Олександр Яровий з 3,6% (4,8%), який раніше  зняв свою кандидатуру з реєстрації в ЦВК.

Всі інші кандидати отримують менш як 3% голосів виборців 101 одномандатного округу. Серед опитаних не братимуть участі в голосуванні 13,1%.

 

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