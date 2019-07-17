Американские партнеры предложили механизмы снижения цен электроэнергии для промышленности

USAID отметил успешный запуск нового рынка электроэнергии в Украине, работу всех участников для обеспечения его стабильного функционирования и предоставил рекомендации относительно некоторых нормативных изменений. Об этом завил представитель проекта энергетической безопасности USAID во время круглого стола, который 16 июля провел Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности по первым результатам запуска оптового рынка электроэнергии.

"Оптовый рынок электроэнергии в Украине успешно запустился 1 июля без значительных проблем на рынке. Все еще проводятся технические и регуляторные подготовки для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность рынка. И мы остаемся осторожно оптимистичными", - отметил представитель USAID

В то же время представитель американской миссии предложил исключить компенсацию "зеленого тарифа" из тарифа оператора системы передачи и положить ПСО на "Гарантированного покупателя". По подсчетам USAID, исключение из тарифа передачи электроэнергии возмещения генерации из возобновляемых источников позволит уменьшить рост расходов на ресурс для промышленных потребителей до 11%.

"Это позволит сократить увеличение цены для промышленных потребителей до 11%, и "Гарантированный покупатель" при этом не будет иметь прибыли. Эти потребители могут продолжать уменьшать свои расходы путем приобретения энергии в ночное время на рынке "на сутки вперед" и на рынке двусторонних договоров", - сообщил представитель USAID.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.