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17 июля 2019, среда, 11:13 906
Политика 2019-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Американские партнеры предложили механизмы снижения цен электроэнергии для промышленности

Американские партнеры предложили механизмы снижения цен электроэнергии для промышленности

USAID отметил успешный запуск нового рынка электроэнергии в Украине, работу всех участников для обеспечения его стабильного функционирования и предоставил рекомендации относительно некоторых нормативных изменений. Об этом завил представитель проекта энергетической безопасности USAID во время круглого стола, который 16 июля провел Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности по первым результатам запуска оптового рынка электроэнергии.

"Оптовый рынок электроэнергии в Украине успешно запустился 1 июля без значительных проблем на рынке. Все еще проводятся технические и регуляторные подготовки для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность рынка. И мы остаемся осторожно оптимистичными", - отметил представитель USAID

В то же время представитель американской миссии предложил исключить компенсацию "зеленого тарифа" из тарифа оператора системы передачи и положить ПСО на "Гарантированного покупателя". По подсчетам USAID, исключение из тарифа передачи электроэнергии возмещения генерации из возобновляемых источников позволит уменьшить рост расходов на ресурс для промышленных потребителей до 11%.

"Это позволит сократить увеличение цены для промышленных потребителей до 11%, и "Гарантированный покупатель" при этом не будет иметь прибыли. Эти потребители могут продолжать уменьшать свои расходы путем приобретения энергии в ночное время на рынке "на сутки вперед" и на рынке двусторонних договоров", - сообщил представитель USAID.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Больше новостей о: USAID рынок электроэнергии Оптовый рынок электроэнергии Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса ядерной политики и ядерной безопасности

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