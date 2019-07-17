подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 09:50 230
Европа 2019-07-17T09:52:28+03:00
Українські Новини
В НАТО по ошибке раскрыли места дислокации ядерного оружия в Европе, - СМИ

В НАТО по ошибке раскрыли места дислокации ядерного оружия в Европе, - СМИ

Штаб-квартира НАТО.
Штаб-квартира НАТО.

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО по ошибке раскрыл места размещения американского ядерного оружия в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Версия документа под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" была опубликована в апреле. В докладе, подготовленном канадским сенатором для Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, дается оценка будущей политики организации в области ядерного сдерживания.

В ней содержится краткое упоминание о местоположении примерно 150 единиц американского ядерного оружия, хранящиеся в Европе.

Согласно копии документа, опубликованной во вторник бельгийской газетой De Morgen, "эти бомбы хранятся в шести американских и европейских базах — Кляйне Брогеле в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкеле в Нидерландах и Инджирлик в Турции."

Документ не приписывает эту информацию ни одному из источников. На прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, и в нем опущена конкретная ссылка на то, где хранятся бомбы.

"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в Альянсе.

Однако ряд европейских изданий расценили этот доклад как подтверждение известной тайны. "Наконец, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие", - сообщила De Morgen. "НАТО раскрывает плохо защищенную тайну Нидерландов", - заявил голландский телеканал RTL News.

Присутствие ядерного оружия США в Европе действительно "не странность",- сказал Кингстон Рейф, директор по вопросам разоружения и политики сокращения угроз в Ассоциации по контролю над вооружениями. "Это уже давно достаточно открытые знания" - добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг призвал страны НАТО не отказываться от ядерного оружия.

Тем временем военная разведка Украины зафиксировала подготовку к перемещению ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма, а НАТО готовит ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению ядерного договора.

Больше новостей о: Нато Ядерное оружие Европа

Архив
Новости
Депутат Виктория Муха сообщила о начале строительства садика в Святошинском районе 10:37
Одесский припортовый завод обязали возместить "Нефтегазу" 2,2 млрд гривен 10:28
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Катастрофа МН17: СБУ засекретила дело экс-командира ПВО бригады ДНР Цемаха 10:18 Документ
Доллар и евро подскочили в обменниках: курс наличных валют на 17 июля 10:15
У Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР 10:15
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok