НАТО готовит ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению ядерного договора, - Столтенберг

НАТО рассматривает пути укрепления обороны против угрозы новых российских ракетных систем, если Россия до августа не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе.

"Российские ракеты SSC-8 нарушают договор и представляют существенную угрозу для нашей безопасности. Сегодня министры согласились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению договора", - сказал Столтенберг.

По его словам, министры рассматривали потенциальные меры НАТО, такие как: программа учений, а также разведка и наблюдение; укрепление воздушной и противоракетной обороны; безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.

"Министры подтвердили сегодня, что мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", - добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что у России есть время до 2 августа, чтобы вернуться к соблюдению договора и уничтожить свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ.

Напомним, ранее Столтенберг призвал страны НАТО не отказываться от ядерного оружия.

Тем временем военная разведка Украины зафиксировала подготовку к перемещению ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма.