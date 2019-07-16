подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 19:16 794
Выборы 2019-07-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Владимир Цыбулько. Фото: glavred.info
Владимир Цыбулько. Фото: glavred.info

Политик Евгений Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, которых считает людьми второго сорта.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Посмотрел последнюю "Свободу слова" на канале ICTV. Самым показательным для меня был момент, когда политик Евгений Мураев фактически набросился на также подавшегося в политику телеведущего Сергея Притулу. Сначала Мураев просто вел себя по хамским, постоянно перебивая Притулу и не позволяя ему закончить фразу. Дальше – больше", – написал Цибулько.

Также он процитировал Евгения Мураева и его хамские высказывания в отношении Сергея Притулы.

"Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое это отношение имеет к восстановлению страны? Эти люди (имеется в виду украинцы этих профессий) не лезут в управление страны, в государственное управление", – прокричал Мураев Притуле.

Эксперт отметил, что на ответ Притулы, что 99% украинцев начинали с таких профессий, Мураев продолжил оскорблять артиста. В итоге даже ведущему Андрею Куликову пришлось вмешаться и напомнить Мураеву, что по Конституции Украины любой гражданин может баллотировать в депутаты, и потребовать прекратить дискриминацию.

"Это крайне возмутительно! Мураев ведь действительно оскорбил в лице Притулы 99% украинцев. Слова политика говорят о том, что он плевать хотел с высокой колокольни на простых украинцев, что он их попросту презирает. Мураев фактически дал понять, что делит всех украинцев на 2 сорта. Первый, по его убеждению, имеет права баллотироваться в депутаты, а второй – нет. Себя он, конечно, отнес к первому. Это аморально да и просто противозаконно, но, с другой стороны, чего еще ожидать от человека, не единожды показавшего свою "политическую всеядность"?" – заключил Владимир Цыбулько.

 

Больше новостей о: Парламентские выборы Дискриминация Владимир Цыбулько Евгений Мураев

Архив
Новости
Баканов планирует реформировать департамент по борьбе с коррупцией и оргпреступностью 21:37
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и транзит газа Украине 21:23
Работа окружной избирательной комиссии полностью парализована, – председатель ОИК 94 округа 20:45
Ликвидатор взрыва на ЧАЭС посмотрел сериал "Чернобыль" и совершил суицид 20:34
Замглавы ГБР Буряк о конфликте в руководстве: напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия 20:30
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok