Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Политик Евгений Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, которых считает людьми второго сорта.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Посмотрел последнюю "Свободу слова" на канале ICTV. Самым показательным для меня был момент, когда политик Евгений Мураев фактически набросился на также подавшегося в политику телеведущего Сергея Притулу. Сначала Мураев просто вел себя по хамским, постоянно перебивая Притулу и не позволяя ему закончить фразу. Дальше – больше", – написал Цибулько.

Также он процитировал Евгения Мураева и его хамские высказывания в отношении Сергея Притулы.

"Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое это отношение имеет к восстановлению страны? Эти люди (имеется в виду украинцы этих профессий) не лезут в управление страны, в государственное управление", – прокричал Мураев Притуле.

Эксперт отметил, что на ответ Притулы, что 99% украинцев начинали с таких профессий, Мураев продолжил оскорблять артиста. В итоге даже ведущему Андрею Куликову пришлось вмешаться и напомнить Мураеву, что по Конституции Украины любой гражданин может баллотировать в депутаты, и потребовать прекратить дискриминацию.

"Это крайне возмутительно! Мураев ведь действительно оскорбил в лице Притулы 99% украинцев. Слова политика говорят о том, что он плевать хотел с высокой колокольни на простых украинцев, что он их попросту презирает. Мураев фактически дал понять, что делит всех украинцев на 2 сорта. Первый, по его убеждению, имеет права баллотироваться в депутаты, а второй – нет. Себя он, конечно, отнес к первому. Это аморально да и просто противозаконно, но, с другой стороны, чего еще ожидать от человека, не единожды показавшего свою "политическую всеядность"?" – заключил Владимир Цыбулько.