Зеленский не знает, как остановить войну, – Ляшенко

Политолог Глеб Ляшенко считает, что Президент Украины Владимир Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину.

Об этом Ляшенко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Владимир Зеленский блестяще говорит заученный текст. Но беда в том, что это – единственное, что он умеет делать блестяще. К большому несчастью всей страны, президент Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. А это для людей – проблема первой важности. Создается стойкое впечатление, что весь максимум Зеленский выдавил из себя во время памятных видеообращений к Порошенко накануне президентских выборов. Наверное, и сейчас Зеленскому хотелось бы записать видеообращение к Путину и поставить твердый ультиматум? Быть может, он это и сделает через пару дней. Но, боюсь, это просто рассмешит Путина", – предположил эксперт.

Он отметил, что на фоне других политиков, пытающихся решить проблему мира, Владимир Зеленский выглядит беспомощным.

"Пока одни политики делают вид, что настроены на мирные переговоры, а другие этими переговорами реально занимаются, Зеленский лишь бессильно разводит руками, отправляясь то в "серую зону" Донбасса, то в Европу, бесконечно красуясь перед камерами. Толку от этих телодвижений – ноль. У Зеленского нет опыта, нет дипломатической грамотности, нет мотивации для установления мира. А ещё нет реального влияния и сколь-нибудь значимого авторитета, чтобы заручиться поддержкой западных партнеров", – подчеркнул политолог.

По его убеждению, с момента инаугурации Зеленского в Украине ничего не изменилось в лучшую сторону.

"Мира нет. Понимания, когда он наступит, тоже нет. Хорошо, что удалось вернуть несколько пленных, но произошло это не благодаря президенту, а вопреки воле Зеленского. Какой можно сделать вывод? Зеленский не только не знает, как остановить войну, но и не желает узнать и что-либо кардинально поменять. Плывет по течению и даже не задумывается, какой будет Украина завтра", – резюмировал Глеб Ляшенко.