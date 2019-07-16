подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 18:41 442
Президент 2019-07-16T18:46:49+03:00
Українські Новини
Зеленский не знает, как остановить войну, – Ляшенко

Зеленский не знает, как остановить войну, – Ляшенко

Глеб Ляшенко. Фото: 112.ua
Глеб Ляшенко. Фото: 112.ua

Политолог Глеб Ляшенко считает, что Президент Украины Владимир Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину.

Об этом Ляшенко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Владимир Зеленский блестяще говорит заученный текст. Но беда в том, что это – единственное, что он умеет делать блестяще. К большому несчастью всей страны, президент Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. А это для людей – проблема первой важности. Создается стойкое впечатление, что весь максимум Зеленский выдавил из себя во время памятных видеообращений к Порошенко накануне президентских выборов. Наверное, и сейчас Зеленскому хотелось бы записать видеообращение к Путину и поставить твердый ультиматум? Быть может, он это и сделает через пару дней. Но, боюсь, это просто рассмешит Путина", – предположил эксперт.

Он отметил, что на фоне других политиков, пытающихся решить проблему мира, Владимир Зеленский выглядит беспомощным.

"Пока одни политики делают вид, что настроены на мирные переговоры, а другие этими переговорами реально занимаются, Зеленский лишь бессильно разводит руками, отправляясь то в "серую зону" Донбасса, то в Европу, бесконечно красуясь перед камерами. Толку от этих телодвижений – ноль. У Зеленского нет опыта, нет дипломатической грамотности, нет мотивации для установления мира. А ещё нет реального влияния и сколь-нибудь значимого авторитета, чтобы заручиться поддержкой западных партнеров", – подчеркнул политолог.

По его убеждению, с момента инаугурации Зеленского в Украине ничего не изменилось в лучшую сторону.

"Мира нет. Понимания, когда он наступит, тоже нет. Хорошо, что удалось вернуть несколько пленных, но произошло это не благодаря президенту, а вопреки воле Зеленского. Какой можно сделать вывод? Зеленский не только не знает, как остановить войну, но и не желает узнать и что-либо кардинально поменять. Плывет по течению и даже не задумывается, какой будет Украина завтра", – резюмировал Глеб Ляшенко.

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Зеленский Глеб Ляшенко Переговоры о мире

Архив
Новости
В Киевской области взорвался жилой дом, есть погибший 18:55
Зеленский не знает, как остановить войну, – Ляшенко 18:41
Европейская федерация журналистов осудила атаку на телеканал "112 Украина" 18:37
ООН приветствует переговоры Путина и Зеленского 18:31
Российский и украинский омбудсмены обменялись списками удерживаемых лиц 18:14
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok