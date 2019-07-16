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16 июля 2019, вторник, 17:52 898
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Українські Новини
Россия показала, что переговоры с партией Мураева невозможны, – Голобуцкий

Россия показала, что переговоры с партией Мураева невозможны, – Голобуцкий

Евгений Мураев. Фото из открытых источников
Евгений Мураев. Фото из открытых источников

Россия продемонстрировала, что с политической партией, которую возглавляет Евгений Мураев, никакие переговоры о мире невозможны.

Такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook сделал политические эксперт Алексей Голобуцкий.

"Сейчас, во время приближения финала гонки за парламентскими креслами, политики все чаще продуцируют популистские заявления. В целом, это делают все кандидаты. Но Евгений Мураев – отдельная тема. Потому что его риторика – это уже не популизм. Это откровенная ложь. Практически на всех эфирах он гордо заявляет – его партия сможет договориться с Россией о мире. Естественно, рассчитывая на голоса избирателей "партии мира". Правда, с чего бы этим избирателям верить в, мягко говоря, выдумки Мураева – неясно. В конце концов, у них перед глазами конкретный и вполне реальный пример активных переговорщиков с доказанными возможностями прямого доступа к первым лицам России", – написал политолог.

По его словам, Российская Федерация (РФ) достаточно продемонстрировала Мураеву, что переговоры с ним невозможны. Главной причиной эксперт назвал запрет на въезд политика на территорию РФ.

"Мураев, как и многие топ-менеджеры возглавляемой им партии, давно был внесен в российские санкционные списки. Притом с очень неприятным пояснением: за его сотрудничество с властью Порошенко и сомнительное взаимодействие с СБУ, куда он бегал с доносами на своих же", – отметил эксперт.

В России, продолжил Голобуцкий, открыто считают Мураева не просто недоговороспособным, а ненадежным и враждебным элементом.

"Поэтому со стороны России на переговоры с ним никто не пойдет, а значит любые мирные инициативы с его участием обречены на провал. Соответственно, практически вся предвыборная кампания Мураева (а там основная часть – это обещания успешных переговоров с Россией) – это откровенная, заведомая ложь. И сам Мураев, естественно, в курсе, что реализовать все, что он наобещал избирателям, ему не удалось бы ни при каких условиях. Но когда это кого останавливало в предвыборных обещаниях", – подытожил Алексей Голобуцкий.

Больше новостей о: Россия Алексей Голобуцкий Евгений Мураев Переговоры о мире

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