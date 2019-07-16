Суд отказал НАБУ в заочном аресте российского олигарха

Соломенский районный суд Киева отказал в заочном аресте бывшего владельца футбольного клуба "Динамо" (Москва, Россия), бизнесмена Алексея Федорычева, имеющего гражданство Венгрии.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В июле текущего года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура попросили суд избрать для Федорычева меру пресечения в виде содержания под стражей и залога 500 млн гривен.

Ходатайство было обосновано тем, что НАБУ подозревает бизнесмена - владельца частной стивидорной компании в Украине "Трансинвестсервис", в завладении чужим имуществом, отмывании доходов и в намерении дать взятку должностному лицу.

В феврале 2017 года, в марте 2018 года и в январе 2019 года НАБУ отправило 3 запроса в правоохранительные органы Монако с просьбой вручить подозрение в преступлении бизнесмену, проживающему в княжестве.

Монако отказалось выполнить данную просьбу, объяснив это тем, что данное преступление не подлежит уголовному преследованию по законам Монако и, кроме того, Федорычев не захотел принимать какие-либо документы от украинских правоохранителей.

В этой связи НАБУ обратилось с аналогичной просьбой к правоохранителям Италии, так как Федорычев владеет виллой и замком в Флоренции.

Италия ответила Украине, что не может выполнить просьбу, так как бизнесмен не проживает постоянно на территории страны.

Также отказом на запрос украинских правоохранителей ответила Франция.

НАБУ и САП заявляют, что Федорычев объявлен в розыск и скрывается от правосудия.

Киевский суд решил отказать в ходатайстве об аресте бизнесмена, отметив, что не получено убедительных доказательств вручения сообщения о подозрении Федорычеву.

Как сообщали Українськi Новини, Федорычев - бизнесмен российского происхождения, в настоящее время - резидент Монако и гражданин Венгрии, бывший владелец российских футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону).

НАБУ подозревает его в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.